Neue Jason Statham-Action könnte Fans mit einer brutalen Klo-Szene (!) umhauen

In der Romanvorlage zu einem kommenden Action-Film mit Jason Statham gibt es eine derbere Klo-Szene, die auch in der Adaption landen dürfte. Der Moment schreit jetzt schon nach Kultstatus.

Nach dem Box Office-Hit The Beekeeper arbeiten Regisseur David Ayer und Hauptdarsteller Jason Statham für einen weiteren Action-Film zusammen. Als Nächstes bringt das Duo die Romanverfilmung Levon's Trade auf die Leinwand, zu der niemand Geringeres als Sylvester Stallone das Drehbuch beisteuert.

Laut Screen Rant gibt es in der Buchvorlage eine Toiletten-Szene, die so markant ist, dass sie unbedingt in der Statham-Verfilmung vorkommen muss.

Neue Jason Statham-Kultszene ist zum Greifen nah

In Levon's Trade wird der Action-Star den Ex-Soldaten Levon Cade spielen, der sich ein einfaches Leben mit seiner Tochter aufbauen will. Als die jugendliche Tochter seines Vorgesetzten entführt wird, muss er aber noch mal in die kriminelle Unterwelt abtauchen.

Wie Padraig Cotter in seinem Screen Rant-Artikel schreibt, kommt es in der Buchvorlage zu einer heftigen und unterhaltsamen Szene, in der sich die Hauptfigur einen Barkeeper namens Johnny schnappt, der während der Entführung der Zielperson Dienst hatte. Levon fesselt sein Opfer an eine Toilette und will ihm mit diesen Worten wichtige Infos entlocken:

Weißt du, warum du an diese Toilette gefesselt bist? Weil ich es nicht mag, danach sauber zu machen.

Leonine Jason Statham in The Beekeeper

Im Buch folgt nicht mal mehr eine härtere Aktion wie Folter, denn Johnny sagt Levon vor lauter Angst direkt, was dieser wissen will. Die Szene schreit jedenfalls nach einem markigen Star wie Statham, der das Klo-Verhör in absolutes Kultmaterial verwandeln kann. Laut Screen Rant ist aber nicht sicher, ob es die Szene in den David Ayer-Film schafft.

Wann startet der Jason Statham-Actioner Levon's Trade im Kino?

Fans des Action-Stars müssen sich noch etwas gedulden. Levon's Trade kommt frühestens Januar 2025 ins Kino.