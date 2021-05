In Jupiter's Legacy Staffel 2 beginnt das Epos erst: Was der Comic über die Netflix-Fortsetzung verrät

Wann kommt die 2. Staffel von Jupiter's Legacy? Die Superhelden-Serie von Netflix hat nach 8 Folgen erst den Beginn einer epischen Geschichte gezeigt. Es muss weitergehen.

Mit Jupiter's Legacy adaptiert Netflix den gefeierten Superhelden-Comic von Autor Mark Millar. Nach nur 8 Folgen haben wir erst den Anfang des brutalen Konflikts der Super-Familie rund um The Utopian gesehen. Die Welt steht vor dem Kollaps. Aber mit welchen Mitteln dürfen Superheld:innen diese retten?

Der fiese Cliffhanger am Ende macht das Warten auf Staffel 2 schon jetzt zur Qual. Aber wird es eine Fortsetzung geben? Wir haben euch alle Infos zu Verlängerung, Start und Handlung von Jupiter's Legacy Staffel 2 auf Netflix zusammengetragen.



Jupiter's Legacy - Wann startet Staffel 2 bei Netflix?

Offiziell wurde Jupiter's Legacy Staffel 2 noch nicht von Netflix bestellt. Bis zur Verkündung weiterer Folgen wird Netflix erst die Entwicklung der Abrufzahlen in den ersten Wochen nach Start abwarten.

Schaut hier nochmal den Trailer zu Jupiter's Legacy

Jupiter’s Legacy - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ein positives Zeichen ist schonmal die Bezeichnung der ersten 8 Folgen als Ausgabe 1 (wie bei einem Comic), die vermuten lässt, dass Netflix noch weitere Staffeln plant. Genug Stoff für weitere Seasons bietet die Vorlage auf jeden Fall: erst 2 von 22 Comicausgaben wurden in Staffel 1 adaptiert.

Sollte Netflix zeitnah eine weitere Season von Jupiter's Legacy bestellen, müssen sich Fans aber auf eine längere Wartezeit einstellen. Die Serie ist aufwendig gedreht und zieht aufgrund der vielen Spezialeffekte eine längere Postproduktion nach sich. Somit wird Staffel 2 frühestens 2022 bei Netflix starten.

Jupiter's Legacy Staffel 2 - Wie geht es nach dem Schock-Ende weiter?

Im Finale der 1. Staffel überschlagen sich die Ereignisse und der wahre Strippenzieher, der Zwietracht zwischen den Superheld:innen säen will, wird enthüllt. Utopians Bruder Walter Sampson (Ben Daniels) fädelte die Ereignisse rund um den Blackstar-Klon ein, um eine Debatte um den bestehenden Kodex der Supers zu entfachen.

Um sich nicht verdächtig zu machen, heckte Walter aka Brainwave einen genialen Plan aus. Am Ende sieht es so aus, als würde der verschwundene Superschurke Skyfox hinter allem stecken. Aber was ist Walters ultimatives Ziel?

© Netflix Jupiter's Legacy

Brainwave will seinen Bruder zu Fall bringen. Denn erst dann kann er seinen Plan in die Tat umsetzen und die Supers aktiv in das politische Geschehen der USA eingreifen lassen. Denn die Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor dem Abgrund. Es braucht eine radikale Veränderung. Um diese zu erreichen, ist ihm jedes Mittel recht. Nicht einmal vor Mord schreckt Walter zurück.

So bringt er sogar seine eigene Tochter Raikou um, die seinen Plan durchschaut hat. Am Ende kennt niemand seine wahren Absichten. Er muss nur abwarten, bis der Riss zwischen Utopian und seinem Sohn Brandon tief genug ist. Hier könnte Staffel 2 ansetzen und zeigen, wie Walter Einfluss über Brandon gewinnt und diesen als Marionette benutzt.

Viele Fragen bleiben am Ende der 1. Staffel offen

Derweil hinterlässt uns Jupiter's Legacy am Ende der 8 Episoden mit vielen weiteren Fragen, die Staffel 2 klären muss:

Wo ist Richard aka Blue Bolt in der Gegenwart?

Wo ist der echte George Hutchence aka Skyfox?

Wird Hutch seinen Vater mit der rätselhaften Maschine finden können?

Durch welchen Unfall wurde Fitz Small zum Rollstuhlfahrer?

Was führte zum Bruch zwischen Skyfox und der Union?

Wie und wann kamen eigentlich Grace und Sheldon zusammen?

Die Netflix-Serie basiert auf den Comic-Reihen Jupiter's Circle und Jupiter's Legacy. Die ersten 8 Folgen adaptieren aber nur einen Bruchteil der Vorlage und dienen mehr als Vorgeschichte zur eigentlichen Haupthandlung, die in Staffel 2 erst richtig beginnen würde.



Jupiter's Legacy Staffel 2 - Das verrät der Comic über die Netflix-Fortsetzung

Die Comics geben bereits die Richtung vor, in die sich Jupiter's Legacy in Staffel 2 und darüber hinaus hin entwickeln kann. Achtung, ab hier folgen Spoiler zur Handlung der Comics und mögliche Twists für Staffel 2.

In der Graphic Novel Jupiter's Legacy erreicht das manipulative Spiel von Brainwave bereits nach 3 Kapiteln einen dramatischen Höhepunkt, der sich perfekt für das Finale von Staffel 2 eignen würde.

Auch Staffel 2 wird sich voraussichtlich wieder auf zwei Zeitebenen entfalten, die Ereignisse aus den zwei Comic-Reihen gegenüberstellen. In der Vergangenheit könnten wir dann endlich die glorreichen Taten der ersten Union-Mitglieder sehen und erfahren, wie George Hutchence vom Helden zum Schurken wurde.



Wie der Prequel-Comic Jupiter's Circle verrät, hatte auch hier Walter seine Finger im Spiel und manipulierte in den 50er und 60er Jahren Ereignisse, um das Leben seines Rivalen Skyfox zu zerstören und die anderen Union-Mitglieder gegen ihn aufzubringen.

© Netflix Jupiter's Legacy: Skyfox

In der Gegenwart gelingt es Walter, eine große Menge an Supers sowie Brandon davon zu überzeugen, dass Utopian der Zukunft der Menschheit im Wege steht. Und so kommt es zu einem epischen Kampf, bei dem Branden seinen eigenen Vater tötet und einem Putsch, bei dem Lady Liberty ihr Leben lässt und Chloe ins Exil flüchtet - das Staffel 2-Finale schreibt sich wie von selbst.

Damit würden sich Gegenwart und Vergangenheit wie schon in Staffel 1 pointiert ergänzen und erneut aufzeigen, wie sich die Geschichte und Konflikte wiederholen. Als neu enthüllter Antagonist eignet sich Walter Sampson hervorragend als treibende Kraft der Handlung auf allen Ebenen, an deren Enden er seine Ziele mit perfiden Methoden erreichen kann.

Denn die eigentliche Geschichte von Jupiter's Legacy nimmt erst nach dem Tod von Utopian sowie einem gewaltigen Zeitsprung von 10 Jahren richtig an Fahrt auf. Dann sehen wir die Welt, die Walter Sampson erschaffen hat. Und in dieser muss ausgerechnet Chloe Sampson ihre wahre Bestimmung als Superheldin finden.

Wollt ihr eine 2. Staffel von Jupiter's Legacy auf Netflix sehen? Kanntet ihr die Comicvorlage schon?