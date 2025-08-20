In Kanu des Manitu fehlt eine Hauptrolle komplett: Der einzige Hinweis ist leicht zu übersehen

Abahachi, Ranger, Winnetouch, sogar Santa Maria kehren in Das Kanu des Manitu zurück. Aber eine wichtige Figur aus dem Vorgänger fehlt völlig und wird nur in einer kurzen Szene erwähnt.

Das Kanu des Manitu verrät: Marie Bäumers Uschi ist jetzt Sängerin

Das Kanu des Manitu ist ein Fest für Fans, die auf die Rückkehr ihrer Lieblinge gewartet haben. Nicht zuletzt, da auch Sky du Mont als Santa Maria ebenfalls wieder zu sehen ist Rolle und Schauspielerin treten nicht mehr aktiv vor der Kamera auf. Einen kleinen Hinweis auf ihr Schicksal gibt es aber.

Winnetouch (Michael Herbig) wird in einer kurzen Szene auf zwei Bilder angesprochen, die in seiner Rumba Ranch zu finden sind: Sie zeigen Uschi (Bäumer) und ihren Sohn. Wie Winnetouch erklärt, sei Uschi mittlerweile Sängerin am Broadway. Und ihr Sohn Thommy soll die Glühbirne erfunden haben.

Die Gesangskarriere passt zur Figur – schon in Der Schuh des Manitu verdingte sich Uschi zunächst als Sängerin und Tänzerin in einem Saloon, von wo aus sie sich dem Abenteuer von Ranger (Christian Tramitz) und Abahachi (Herbig) anschloss. Ihr Sohn Thommy ist im Übrigen eine Anspielung auf Thomas Edison, der tatsächlich im Jahr 1879 die Glühbirne erfand.

Manche Fans werden auf eine fortwährende romantische Beziehung zwischen Ranger und Uschi gehofft haben, die am Ende des ersten Films mit dem gemeinsamen Kind schwanger ist. Allerdings drängte sie bereits im Finale des Vorgängers darauf, dass Ranger sich lieber mit seinem Blutsbruder Abahachi in ein neues Abenteuer stürzen solle, anstatt die häusliche Rolle des Ehemanns einzunehmen.

Auch interessant:

Warum ist Marie Bäumer nicht als Uschi zurückgekehrt?

Eine offizielle Stellungnahme zum Fehlen der Figur existiert weder von Bäumer noch von Regisseur Herbig. Womöglich lässt sich die Entwicklung aber mit Veränderungen in Bäumers Leben erklären: Gegenwärtig lebt sie in der Provence und bietet Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung an, die einen besonderen Fokus auf die Arbeit mit Pferden legen. Einen Eindruck davon bietet etwa ihr Instagram-Account:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuletzt spielte Bäumer 2018 in der Serie Das Team und dem Drama 3 Tage in Quiberon mit. Dort verkörperte sie die Schauspiellegende Romy Schneider mit einer Performance, die ihr den Deutschen Filmpreis einbrachte. Sollte sie also mittlerweile mit der Medienlandschaft abgeschlossen haben, was nicht bestätigt ist, endete ihre Karriere auf einem Höhepunkt. Ein kleiner Trost für alle, die sie in Das Kanu des Manitu vermissen.