In neuer Heimkino-Fassung: Extrem unterhaltsamer Abenteuerfilm, der legendär floppte, aber viel besser ist als sein Ruf

Die Piratenbraut ist als Flop in die Kinogeschichte eingegangen, doch spätestens aus heutiger Sicht eine nette Fluch-der-Karibik-Alternative und das könnt ihr euch jetzt neu restauriert im Heimkino ansehen.

Bevor Disney und Johnny Depp mit Fluch der Karibik Anfang der 2000er das totgesagte Piratenfilm-Genre reanimierten, mimte Geena Davis Mitte der 90er in Die Piratenbraut eine Freibeuterin, die zwar ebenfalls ein Action-geladenes und unterhaltsames Abenteuer erlebt, aber im Kino legendär floppte.

Den teils zu Unrecht verschrienen Film, der besser als sein Ruf ist, könnt ihr euch jetzt in 4K restauriert mit Veröffentlichung am 8. September als neue Blu-ray-Fassung bei Amazon holen *. Die hiesige Neufassung löst trotz 4K-Master in Full HD auf, während eine vollwertige UHD-Fassung aufgrund von Exklusivität aktuell nicht bei Amazon verfügbar ist.

Darum geht es in die Piratenbraut



Auf der versteckten Insel Cutthroat Island soll der größte Piratenschatz aller Zeiten zu finden sein und die Schatzkarte dort hin wurde einst unter drei Brüdern aufgeteilt. Einer davon ist der berüchtigte Piratenkönig Black Harry (Harris Yulin), der seiner Tochter Morgan (Geena Davis) kurz vor dem Tod sein Geheimnis anvertraute.

Zusammen mit ihrer Mannschaft und dem Dieb William Shaw (Matthew Modine) macht sie sich auf die Suche nach den anderen Teilen der Schatzkarte, doch auch ihr Onkel Dawg Brown (Frank Langella) ist hinter dem Schatz her, ebenso wie jede Menge brutaler Piraten.



Lohnt sich Die Piratenbraut?



Bei einem Budget von rund 100 Millionen US-Dollar nahm Die Piratenbraut an den Kinokassen nur rund 10 Millionen Dollar ein und hatte das Piraten-Genre für große Studios auf Jahre unattraktiv gemacht. Zumindest so lange, bis Fluch der Karibik kam und zum Kassenschlager wurde, wobei der Johnny-Depp-Blockbuster der Piratenbraut auch abseits vom Setting gar nicht so unähnlich ist.

Den teuren Produktionskosten sieht man abseits von häufig flachen Dialogen eine optisch sehr aufwendige Aufmachung bei Kostümen, Schiffen, Stunts und Explosionen an. Die Moviepilot-Community hat dafür durchschnittlich immerhin eine 5,6 von 10 vergeben. Für Fans von Piratenfilmen und jene, die von Fluch der Karibik nicht genug bekommen können, sollte sich Geena Davis' Feibeuter-Abenteuer besonders in der verbesserten Neufassung aber wohl so oder so lohnen.

Obendrein gibt es umfangreiches Bonusmaterial, darunter Dokumentationen, ein Making-of, Featurettes, Kommentare und Interviews. Zudem gibt es mit Ecce Pirate (1996) einen Kurzfilm von Matthew Modine und auch ein Wendecover wird bei der Hülle geboten.



