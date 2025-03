In Reacher Staffel 3 Folge 6 fliegt alles auf – und ein Fan-Liebling kehrt mit knallharter Action zurück

Die 6. Folge stellt die dritte Reacher-Staffel auf den Kopf: Alan Ritchsons Figur trifft auf seinen Erzfeind und Geheimnis fliegt auf. Außerdem gibt es einen Kuss und jede Menge Action.

Der Reiz an Reacher ist für viele Fans des Amazon-Hits nicht nur die knallharte Action, sondern auch die zärtlichen Gefühle, die sich zwischen Alan Ritchsons und einer weiblichen Mitstreiterin in jeder Staffel ergeben. Die 6. Folge der 3. Staffel bietet gleich beides: Hormone und Gewalt explodieren, während Reachers größtes Staffel-Geheimnis auffliegt.

Reacher begegnet in Folge 6 der 3. Staffel seinem Erzfeind

Zu Beginn der Folge steht Reacher (Ritchson) endlich seinem Erzfeind Quinn (Brian Tee) gegenüber: Vor Jahren ermordete der psychopathische Verbrecher eine Untergebene des Ex-Soldaten, der nun auf Rache sinnt. Quinn aber leidet unter Amnesie und erkennt seinen Widersacher nicht – das große Duell wird also aufgeschoben. Aber die Tarnung, mit der er sich in die Organisation von Quinns Helfer Beck (Anthony Michael Hall) eingeschleust hat, bleibt deswegen nicht lange bestehen.

Über einen Militär-Kontakt kommen Quinns Männer nämlich sowohl Reacher wie seiner Kameradin Neagley (Maria Sten) auf die Schliche. Reacher kann fliehen und tötet seine Verfolger in der Dunkelheit eines Waldes. In der knallharten Action-Szene bedient er sich unter anderem einer Seilwinde, um einen Feind zu erdrosseln. Neagley wird von den Häschern in ihrem Büro überrascht.

Fan-Liebling Neagley feiert in Folge 6 ihre Action-Rückkehr

Wie sich viele Fans denken werden, fällt die Begegnung allerdings sehr zu Ungunsten der Eindringlinge aus. In der besten Kampfsequenz der Folge dezimiert Neagley ihre Feinde gnadenlos. Ihren letzten Widersacher, der zusammengekauert an einem Kühlschrank verblutet, verhört sie seelenruhig bei einer Packung Speiseeis.

Damit ist klar, dass Fan-Liebling Neagley nicht nur für Kleinstauftritte in Staffel 3 dabei ist: Folge 6 feiert mit einem Knall ihre Rückkehr als Action-Heldin. Es ist die perfekte Szene für alle, die sich schon auf Maria Stens Reacher-Spin-off freuen.

Die Spannung zwischen Reacher und Duffy erreicht ihren Höhepunkt

Seit Folge 1 tapsen Reacher und seine DEA-Mitstreiterin Duffy (Sonya Cassidy) nun umeinander herum, während die Anziehung zwischen beiden in vielen Szenen spürbar ist. In Folge 6 erreicht sie endlich ihren ersten Höhepunkt: Bei einem Treffen kann sich Duffy nicht mehr zusammenreißen und verpasst dem latent überraschten Hünen einen leidenschaftlichen Kuss. Danach schieben sich beide gegenseitig für die Knutscherei zu Schuld in die Schuhe, aber passiert ist passiert.

Im Übrigen kommen beide der vermissten DEA-Kontaktperson Teresa (Storm Steenson) immer näher. Eine Spur führt zu einem Boot vor der Küste. Dort findet sich die junge Frau zwar nicht, wohl aber Quinns Handlanger Harley (Brendan Fletcher), den das Duo mitsamt dem Boot in Flammen aufgehen lässt. Nachdem er ihnen einen entscheidenden Hinweis verraten hat, natürlich.

Wann kommt Reacher Staffel 3 Folge 7 zu Amazon Prime Video?

Die 7. Folge der 3. Reacher-Staffel erscheint am 20. März 2025 bei Amazon Prime Video. Es handelt sich um die vorletzte Episode. Sie trägt den Titel L.A. Story.