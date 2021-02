In WandaVision bahnt sich der nächste niederschmetternde Avengers-Tod an

WandaVision steuert auf ein bombastisches Marvel-Finale zu. Das könnte auch einen herzzerreißenden Abschied mit sich bringen. Wird Vision etwa schon wieder sterben?

Das Ende von WandaVision wird "episch und unglaublich traurig". Das prophezeite kürzlich Monica-Darstellerin Teyonah Parris im Interview mit dem Hollywood Reporter . Der letzte Teil ihrer Aussage lässt mich jetzt schon bangen, dass uns ein tragischer Tod im Finale bevorsteht. Die Anzeichen für Visions mittlerweile vierten (!) Tod sind unübersehbar.

In diesem Artikel zu WandaVision erfahrt ihr:

Wie Visions Ableben vom Marvel Cinematic Universe vorgegeben ist

Warum Visions Tod das Endgame von WandaVision sein muss

Eine spannende Theorie, wie Vision doch im MCU bleiben kann

Trauriges WandaVision-Finale: Vision muss schon wieder sterben

Während wir immer noch rätseln, wie genau Wanda ihren liebsten Synthezoid aus Vibranium nach seinem brutalen Ableben in Avengers: Infinity War zurück ins Leben brachte, scheint der erneute Abschied vom MCU bereits vorgegeben.

Denn Visions Tod wurde prominent in einem In Memoriam-Video zu Beginn von Spider-Man: Far From Home aufgegriffen. Und dieser Film spielt einige Monate nach den Ereignissen aus WandaVision. Auch für den direkten MCU-Nachfolger Doctor Strange 2 wurde bisher nur Elizabeth Olsens Rückkehr als Wanda bestätigt.

Welches Schicksal erwartet Vision also im Finale von WandaVision? Wir sahen bereits in Folge 6, dass Vision den Hex und Westview nicht lebend verlassen kann. Das wirft wiederum neue Fragen auf, auf die ich weiter unten im Artikel noch eingehen werde.

© Marvel Studios WandaVision

Dass Vision sein magisches Zuhause nicht verlassen kann, bereitet eine Szene aus den Trailern vor, die vermutlich im Finale zu sehen sein wird: Wanda und Vision haben sich versöhnt und kämpfen gemeinsam für die Erhaltung des Hex und damit ihr gemeinsamen Lebens.



Wird es ein Happy End für die Familie Maximoff-Vision geben? Die Thematik im Kern von WandaVision spricht dagegen.

Das tragischste Marvel-Kapitel: Trauer und Verlust sind essentiell für WandaVision

Im Kern ist WandaVision eine Serie über Trauerbewältigung. Sowohl Wandas als auch Monica Rambeaus aka Photons Leben ist von tragischem Verlust gekennzeichnet. Wanda konnte den Tod von Vision nicht verkraften und erschuf sich deshalb eine alternative Sitcom-Realität, in der sie den Traum einer heilen Familie ausleben kann.

© Marvel Studios WandaVision

Aus dramaturgischer Sicht kann es kein Happy End geben, sonst wäre Wanda am Ende der Serie genau dort, wo sie zu Beginn war. WandaVision durchläuft auffällig die 5 Phasen der Trauer. Beginnend mit der Leugnung sahen wir zuletzt die Depression, auf die schließlich die Akzeptanz folgt.



Diese Akzeptanz bedeutet in WandaVision das Ende des Traums und die Einsicht, dass der Verlust unumkehrbar ist, wie Wanda ihren Söhnen nach dem Tod von Hund Sparky in Folge 5 erklärte. Auch sie muss sich eingestehen, dass sie in einer Fantasie lebt und die schreckliche Realität anerkennen muss.

Ich für meinen Teil kann Visions Tod und ein MCU ohne Paul Bettany nicht akzeptieren. Und es gibt einige Details, die sein Überleben möglich machen. Moment, Vision kann jetzt doch überleben? Ja, richtig gelesen. Die bereits oben erwähnte Hex-Szene lässt mich an einigen Dingen in WandaVision zweifeln.



WandaVision Theorie: So kann Vision doch ein Teil des MCU bleiben

Achtung, ab hier folgen potenzielle massive Spoiler für WandaVision:

Die Serie lässt uns glauben, dass Wanda Visions toten Körper aus dem S.W.O.R.D.-Labor stahl und wieder zum Leben erweckte. Doch wieso zerfällt Visions aus Vibranium bestehender Körper in Folge 6 nach Verlassen des Hex in seine Einzelteile? Und ist es Zufall, dass Überwachungsvideo abbricht, als Wanda das Labor betritt und wir den Raub nicht sehen?

© Marvel Studios WandaVision

Hier kommt nun meine Theorie ins Spiel: Hayward hat dreist gelogen und Westview-Vision ist tatsächlich nicht der ursprüngliche Vision. Dieser könnte aus Hex-Magie erschaffen worden sein, so wie Wandas Kinder Billy und Tommy.

Wenn Visions Leiche noch immer bei SWORD rumliegt, gibt es doch noch eine Möglichkeit, dass sein echter Körper und das Bewusstsein des Sitcom-Visions miteinander verbunden werden könnten.

Vision kann leben. Seine (neue) Existenz und das ganze Westview-Szenario werden vertuscht, damit die Welt im Glauben gelassen wird, dass der Avenger sein Leben hergab. Nur Wanda muss am Ende realisieren, dass "ihr" Vision mit all den gemeinsamen Erinnerungen und Gefühlen wirklich tot ist.

Glaubt ihr, dass Vision am Ende von WandaVision sterben wird? Was sind eure Theorien für das Finale der MCU-Serie?