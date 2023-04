Inception 2.0? Ben Affleck kämpft im neuen Sci-Fi-Thriller von Sin City-Regisseur gegen hypnotisierte, menschliche Marionetten

Ein neuer Sci-Fi-Thriller mit Ben Affleck ist im Anmarsch: Hypnotic ruft im ersten Trailer Inception-Erinnerungen wach und macht Lust auf das düstere Action-Spektakel von Robert Rodriguez.

Während Ben Affleck im Kino für Air - Der große Wurf gerade als "bester Schauspieler der Welt" gefeiert wird und sein nächster Batman-Auftritt in The Flash unmittelbar vor der Tür steht, macht der Trailer zu seinem neuen Sci-Fi-Action-Thriller Hypnotic bereits Lust auf das nächste Projekt des viel beschäftigten Stars.

Ben Affleck kämpft in Robert Rodriguez' Sci-Fi-Film Hypnotic gegen Gedankenkontrolle

In Hypnotic spielt Ben Affleck den Polizei-Ermittler Daniel Rourke, der auf der Suche nach seiner vermissten Tochter auf das Geheimnis eines zwielichtigen Regierungsprogramms stößt. Dadurch lernt er, dass er der Realität nicht mehr trauen kann:

Denn sogenannte Hypnotics (darunter William Fichtner) haben das Konzept von Hypnose auf die Spitze getrieben. Sie können mittels Geräuschen und Augenkontakt andere Menschen innerhalb von Sekunden zu willenlosen Marionetten machen und für ihre Zwecke instrumentalisieren. Was bedeutet, dass sich Freunden schlagartig in Feinde verwandeln und Daniel bald auf niemanden mehr zählen kann. Vielleicht nicht einmal auf sich selbst.

Schaut hier den Trailer zu Ben Afflecks Sci-Fi-Thriller Hypnotic

Hypnotic - Trailer (English) HD

Der Trailer zu Hypnotic erinnert in seinem Look und mit der Geschichte verbogener Realitäten stark an Christopher Nolans Sci-Fi-Hit Inception * (mit Domino-Steinen statt Kreisel). Regie führt allerdings Robert Rodriguez, der durch Filme wie From Dusk Till Dawn und Sin City bekannt wurde.

Nachdem Schauspieler Ben Affleck in Gone Girl (aktuell bei Disney+ *) schon Erfahrung bei der Suche vermisster Personen sammelte und neben seinen Batman-Abenteuern auch in The Accountant (aktuell bei Netflix und WOW *) seine Action-Tauglichkeit unter Beweis stellte, verspricht der Sci-Fi-Thriller Hypnotic ein perfekt zugeschnittenes Projekt für ihn zu werden.

In den USA startet der Film im Mai, einen deutschen Termin gibt es noch nicht.

