Indiana Jones-Star Harrison Ford sollte in 3 Steven Spielberg-Klassikern mitspielen – aus Sci-Fi-Hit wurde er sogar rausgeschnitten

Harrison Ford drehte vier Indiana Jones-Filme mit Steven Spielberg, war aber auch für andere Klassiker des Regisseurs im Gespräch. Aus E.T. wurde er sogar herausgeschnitten.

Harrison Ford begibt sich derzeit in Indiana Jones und das Rad des Schicksals auf ein letztes Abenteuer als Archäologe. Es ist der fünfte Teil einer Blockbuster-Reihe, die neben Star Wars seinen Ruhm begründete. Vier der Indy-Filme drehte er mit Regisseur Steven Spielberg, es wären aber noch mehr Kollaborationen der beiden entstanden – hätte Ford nicht zwei große Rollen abgelehnt. Aber der Reihe nach ...



Harrison Ford hatte einen Cameo im Sci-Fi-Meisterwerk E.T.

1982, ein Jahr nach Jäger des verlorenen Schatzes, erschien Spielbergs Science-Fiction-Klassiker E.T. - Der Außerirdische. Darin sollte Harrison Ford auftauchen. Er drehte sogar eine Szene.

E.T. erzählt von der Freundschaft des 10-jährigen Elliott (Henry Thomas) mit einem Alien. Die beiden entwickeln eine Art übernatürliche Verbindung, was Elliott dazu bringt, die Frösche in seiner Schulklasse zu befreien. Hier kommt der Beinahe-Auftritt von Harrison Ford ins Spiel.

Der Han Solo- und Indiana Jones-Darsteller übernahm für eine Szene die Rolle des strengen Schuldirektors, der Elliott nach der Frosch-Aktion eine Standpauke hält. Die Kamera zeigt Ford von hinten, wir hören nur seine Stimme. Da E.T. gleichzeitig daheim Gegenstände durchs Haus schweben lässt, wird Elliott auf seinem Stuhl in die Höhe gehoben. Ihr könnt euch die Szene, die es nicht in den Film schaffte, hier anschauen:

Das Publikum musste auf den Cameo verzichten, aber für Henry Thomas verwirklichte Steven Spielberg einen Traum: Er durfte mit seinem Idol Harrison Ford drehen, wie er 2017 Entertainment Weekly erzählte.

Der Indiana Jones-Star war die erste Wahl für Jurassic Park und Schindlers Liste

Beinahe hätte Spielberg zwei andere Filme ebenfalls mit Harrison Ford gedreht. Da wäre zum einen Jurassic Park. Ford war Spielbergs erste Wahl für die Rolle des Paläontologen Dr. Alan Grant, der mit anderen Expert:innen einen geplanten Vergnügungspark mit echten Dinosauriern unter die Lupe nimmt. 2011 verriet Spielberg (in Anwesenheit von Harrison Ford) bei einem Q&A, dass er Ford die Rolle als erstes angeboten hatte. Der aber lehnte aus unbekannten Gründen ab. Nach weiteren vergeblichen Bemühungen ging der Part an Sam Neill (via Looper ).

Disney Harrison Ford als Indiana Jones

Ebenfalls 1993 kam Steven Spielbergs Holocaust-Drama Schindlers Liste in die Kinos, mit Liam Neeson in der Hauptrolle des deutschen Industriellen und Kriegsgewinnlers, der mehr als tausend Juden vor der Vernichtung durch die Nazis rettete. Spielberg stellte sich zunächst seinen Indiana Jones-Star für die Rolle vor. Beide Seiten entschieden sich aber dagegen. Ford lehnte angeblich ab, weil er sich wegen seiner jüdischen Herkunft als falsche Besetzung für Oskar Schindler betrachtete, wie Collider erklärt. Steven Spielberg hingegen entschied sich generell gegen große Stars in dem Film. In einem Interview sagte er: "Ich wollte vermeiden, dass eine ganze Latte von anderen Filmen [der Stars] von diesem hier ablenkt."

Für Schindlers Liste erhielt Steven Spielberg 1994 erstmals den Oscar für den Besten Film. Überreicht wurde er von seinem guten Freund Harrison Ford.

