Influencer-Komödie Krass Klassenfahrt: Erster Trailer zeigt Fack Ju Göhte-Nachfolger mit YouTube-Stars

Vom YouTube-Format zum Kinofilm: Krass Klassenfahrt startete als Spaß-Projekt mehrerer Influencer, im ersten Trailer wirkt die Komödie wie Fack Ju Göhte 2.0.

Erinnert sich noch jemand an Fack ju Göhte? Die unfassbar erfolgreiche deutsche Filmreihe, in der Elyas M'Barek einen Lehrer wider Willen spielt, der durch ungewöhnliche Lehrmethoden das Herz seiner Problemklasse gewinnt? Vier Jahre sind seit dem letzten Film vergangen. Und in diesen vier Jahren ist im Bereich Schulkomödie so einiges passiert.

Krass Klassenfahrt läuft ab dem 11. November 2021 in deutschen Kinos und erzählt ebenfalls eine Geschichte über genervte Schüler:innen zwischen Arbeitsverweigerung, Instagram und Zukunftsängsten. Nur eben aus Perspektive der Jugendlichen. Und der erste Trailer wirkt, als hätte sich Leonine den Film einiges kosten lassen.

Der Kinofilm Krass Klassenfahrt ist der Gipfel einer ungewöhnlichen Erfolgs-Story

Ursprünglich startete Krass Klassenfahrt als YouTube-Format, geschrieben und gespielt von Influencer:innen. Im Kern der Serie: Junge Menschen, denen auf Klassenfahrt zunehmend absurdere Dinge passieren. Eine Parodie auf Scripted Reality-Formate aus dem Nachmittagsprogramm wie Krass Schule - Die jungen Lehrer. Die Videos gingen durch die Decke, der Streaming-Dienst Joyn sicherte sich die folgenden Staffeln und schließlich kam die Ankündigung: Krass Klassenfahrt kommt ins Kino.

Mit dieser Folge startete Krass Klassenfahrt als Webserie

Der Film begleitet die Klasse 12b eines Berliner Gymnasiums auf ihrer Abschlussfahrt nach Kroatien. Mit dabei: Der Nachwuchs-Rapper McLarry (Jonas Ems), seine Exfreundin Bella (Kayla Shyx) und die besten Freund:innen der beiden, Cornelius (Sydney Amoo) und Alena (Vivien König). Das letzte gemeinsame Abenteuer scheint sich jedoch in einen Albtraum zu verwandeln – bis die Schüler:innen herausfinden, dass auch Rap-Star Zeno (Zejhun Demirov) in der Gegend ist. Die letzte Chance für Abi-Versager McLarry, doch noch etwas aus seinem Leben zu machen.

Krass Klassenfahrt könnte einer der besseren YouTuber-Filme werden

Influencer-Filme haben keinen guten Ruf und das zurecht: Die Zombie-Komödie Kartoffelsalat - Nicht fragen! von Freshtorge gehört zu den am schlechtesten bewerteten Filmen überhaupt. Bruder vor Luder machte die YouTube-Zwillinge Die Lochis zu pubertären Sexisten. Krass Klassenfahrt hingegen scheint sich eher Richtung typisch deutscher Mainstream-Komödie zu orientieren.

Das muss man nicht mögen, deutet aber auf den ersten Blick zumindest nicht auf einen Totalausfall hin. Ein totaler Flop dürfte Krass Klassenfahrt so oder so nicht werden: Zusammengenommen bringt allein der Cast schließlich mehrere Millionen Fans mit. Etwas, was nur wenige deutsche Schauspiel-Stars von sich behaupten können.

Freut ihr euch auf Krass Klassenfahrt im Kino?