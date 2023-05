Inglourious Basterds trifft John Wick: Extrem harte und hochgelobte FSK 18-Rache-Action erscheint ungeschnitten im Heimkino

Kurz nach dem Kinostart auf die heimische Leinwand: Der finnische Action-Splatter-Kracher Sisu kommt ungeschnitten auf Blu-ray nach Deutschland.

Was kommt dabei heraus, wenn man eine Goldgräber-Western-Story mit dem Zweiten Weltkrieg vermengt, das ganze mit einer Prise Tarantino würzt, einen Schuss Rambo hinzufügt und das Ganze dann im düster-melancholischen Lappland verortet? Die Antwort lautet: Sisu.



Nachdem der knallharte Action-Film nach längerer Wartezeit am 11. Mai 2023 den Weg in die deutschen Kinos geschafft hatte, steht jetzt der Release-Termin für die Blu-ray-Fassung * fest. Die gute Nachricht für alle Splatter-Fans: Das Metzelfest erscheint hierzulande in einer ungeschnittenen Ab-18-Fassung *.

Wovon handelt der Weltkriegs-Splatter-Western Sisu?

Im Jahr 1944 hat die Rote Armee der Sowjetunion die Nazis und ihre finnischen Verbündeten besiegt. Die deutschen Truppen ziehen sich langsam aus dem nordischen Land zurück und hinterlassen dabei eine Spur der Verwüstung.



Währenddessen stößt ein finnischer Goldgräber in Lappland auf eine Goldader. Dabei wird er von einer Gruppe marodierender SS-Soldaten überrascht, die ihn um seinen hart erarbeiteten Schatz bringen wollen. Aber dabei haben sie die Rechnung ohne die finnische Ein-Mann-Armee gemacht, die sich ganz und gar nicht kampflos geschlagen geben will.

Es folgt eine brutale Splatter-Orgie, die mit ihrem melancholischen Setting in der einsamen Weite Finnlands und dem dreckigen Look an eine Mischung aus Inglourious Basterds, John Wick, Rambo und Spiel mir das Lied vom Tod erinnert.



Sowohl Presse als auch Kino-Publikum zeigten sich von dem Ergebnis begeistert. Auf Metacritic erreicht der Film eine Durchschnittswertung von guten 70 Punkten, während einige Fans sogar so weit gehen, Sisu als Meisterwerk zu bezeichnen. Auch unsere Redakteurin Jenny Jecke konnte der finnische John Wick überzeugen.



Knallharte Splatter-Action mit Nazi-Killer jetzt auf Blu-ray vorbestellen

Sisu erscheint in Deutschland am 9. November 2023 auf DVD und Blu-ray *. Die ungeschnittene Heimkino-Version von Sisu bietet euch folgende Features:

Sprache: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch

Untertitel: Deutsch, Englisch, Estnisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch

Extras: Making-Of, Featurette über Spezialeffekte

Amazon bietet die deutsche Fassung von Sisu auf Blu-ray für Vorbesteller zum Preis von 16,99 Euro an. Wer den Film lieber auf DVD kaufen möchte, zahlt 13,99 Euro. Wie immer gilt bei Amazon die Vorbesteller-Preisgarantie.



