Verstorbener Marvel-Star ausgezeichnet: Tränenreiche Erinnerung überschattet Verleihung der Golden Globes

Bei den Golden Globes 2021 wurde Chadwick Boseman posthum für einen Netflix-Film ausgezeichnet. Die Verleihung im Vorfeld des Oscars stand im Zeichen des verstorbenen Stars.

Bei den Golden Globes 2021 ging Netflix als großer Sieger des Abends vom Platz, doch Höhepunkt der Verleihung war die Erinnerung an einen verstorbenen Star. Chadwick Boseman, weltweit berühmt geworden als Marvels Black Panther, wurde posthum mit dem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet.

Erinnerung an Marvel-Star Chadwick Boseman berührt bei den Golden Globes

Der im August 2020 verstorbene Schauspieler erhielt den Preis der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für seine Darbietung im Netflix-Drama Ma Rainey's Black Bottom. Chadwick Bosemans letzter Film erzählt aus dem Leben von schwarzen Musiker*innen im Chicago der 1920er Jahre.

Chadwick Bosemans Witwe berührt in einer emotionalen Dankesrede

Per Videoschaltung nahm Taylor Simone Ledward den Preis für ihren verstorbenen Ehemann entgegen und bedankte sich in einer berührenden Rede für die Anerkennung:

Er würde Gott danken. Er würde seinen Eltern danken. Er würde seinen Vorfahren für ihre Wegweisung und ihre Opfer danken.

Weiter erklärte Ledward:

[...] Er würde etwas Schönes sagen, etwas Inspirierendes, das die kleine Stimme in uns allen verstärken würde, die sagt, du kannst das. Die dir sagt, dran zu bleiben. Die dich daran erinnert, was du in diesem Moment der Geschichte zu tun hast. [...] Und ich kenne seine Worte nicht, aber wir müssen jeden Moment nutzen, um jene zu feiern, die wir lieben, also danke an die HFPA für die Möglichkeit, genau das zu tun.[...]

Chadwick Bosemans Witwe hielt die Dankesrede für den verstorbenen Marvel-Star:

Netflix dominiert die Preisverleihung, aber Nomadland wird Oscar-Favorit

Streaming-Dienst Netflix sammelte vergangene Nacht mehr als die Hälfte aller Auszeichnungen der Veranstaltung ein. Das betrifft besonders den Serienbereich, wo Das Damengambit und The Crown Golden Globes abräumten.

Oscar-Saison läuft langsam auf die heiße Phase zu

Im Filmbereich gingen die Hauptpreise jedoch an andere. Amazons Borat 2 gewann den Globe für die Beste Komödie, während Chloé Zhaos Nomadland den Preis als Bestes Filmdrama gewann. Zhao, die als nächstes Marvels Blockbuster The Eternals verantwortet, erhielt überdies als zweite Frau der Geschichte den Golden Globe für die Beste Regie. Damit stärkt Nomadland seine Favoritenrolle im diesjährigen Oscar-Rennen.

Die Verleihung der 78. Golden Globe Awards fand virtuell statt und wurde von den erprobten Hosts Tina Fey und Amy Poehler moderiert. Am 15. März 2021 geht die Oscar-Saison mit der Bekanntgabe der Nominierten für die Academy Awards in die finale Phase, bevor sie in der Nacht vom 25. auf den 26. April mit der Oscar-Verleihung ihren späten Höhepunkt erreicht

Die Gewinner*innen bei den Golden Globe Awards 2021 im Überblick:

Bester Film, Drama

Bester Film, Musical oder Komödie

Beste Hauptdarstellerin, Drama



Beste Hauptdarstellerin, Musical oder Komödie



Bester Hauptdarsteller, Drama



Bester Hauptdarsteller, Musical oder Komödie



Bester Nebendarsteller - Film



Beste Nebendarstellerin - Film



Beste Regie - Film



Bestes Drehbuch - Film



Beste Filmmusik



Bester Animationsfilm



Bester Filmsong



“Fight for You,” Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7

“Is Si (Seen),” The Life Ahead

“Speak Now,” One Night in Miami

“Tigress & Tweed,” The United States vs. Billie Holiday

Bester fremdsprachiger Film