Irres Gerücht um Herr der Ringe-Serie: Bitte verwehrt dem großen Star den Zutritt nach Mittelerde

Kann es wirklich stimmen, dass die Der Herr der Ringe-Serie von Amazon insgeheim einen sehr bekannten Schauspieler an Bord hat? Hoffentlich nicht, denn das wäre ein großer Fehler.

Amazons Der Herr der Ringe-Serie ist nicht zuletzt für ihre strenge Geheimhaltung bekannt, doch könnte die Mittelerde-Rückkehr uns bisher erfolgreich verschwiegen haben, dass ein großer Star wie Russell Crowe zur Besetzung gehört?

In Herr der Ringe-Fankreisen wird über dieses hartnäckige Gerücht seit Wochen spekuliert. Wir haben die Hinweise darauf für euch zusammengetragen, stellen aber gleichzeitig die Frage: Ist Russell Crowes Beteiligung überhaupt wünschenswert?

Herr der Ringe-Serie mit Russell Crowe: Was ist dran an dem Gerücht?

Dass der berühmte Darsteller aus Filmen wie Gladiator und A Beautiful Mind tatsächlich hinter den Kulissen heimlich Teil von Amazons Der Herr der Ringe-Serie geworden ist, sollten wir zu diesem Zeitpunkt als das behandeln, was es ist: ein unbestätigtes Gerücht, das auf wackeligen Beinen steht.

Trotzdem gibt es ein paar Hinweise, die diese Herr der Ringe-Spekulation überhaupt erst entfacht haben. Die wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der Schauspieler selbst hat im Februar und März 2021 jüngst mehrfach Bilder von sich getwittert, die ihm in einem Trailer bei den (Make-up- und Haar-)Vorbereitungen auf einen Dreh zeigen - und Herr der Ringe-Spekulationen entfachten.

Auffällig ist die Lockenpracht, die Russell Crowe in den Fotos trägt. Auffällig ist auch, dass er nicht dazu sagt, um welchen Film oder welche Serie es sich hier handelt. Er dreht offenbar etwas, nur keiner weiß was.

Natürlich könnte es sich genauso gut um alte Bilder oder ein vollkommen anderes Projekt handeln. Doch die Herr der Ringe-Fangemeinde will ihn jetzt als König von Númenor oder Zwerg Durin sehen.

Hinzu kommt, dass alle in Neuseeland gedrehten Herr der Ringe-Produktionen (auch Amazons neuste Mittelerde-Exkursion) schon in der Vergangenheit gerne auf benachbarte australische Schauspieler zurückgriffen hat. Zusammen mit Russell Crowes Mitte März in mehreren Posts neu bestärkter "lebenslanger Pferdeliebe" lässt sich zumindest grob nachvollziehbar, woher die Gerüchte kommen.

Herr der Ringe-Serie mit großem Star? Warum Russell Crowes Besetzung ein Fehler wäre

Vorweg sei gesagt: Ich habe nichts gegen Russell Crowe persönlich. Ich sehe ihm sogar sehr gern beim Schauspielern zu. Ich nehme ihm als Herr der Ringe-Fan nicht mal übel, dass er damals für Peter Jacksons Trilogie die Rolle des Aragorn abgelehnt hat (via THR ).

Warum also sollte seine Herr der Ringe-Beteiligung ein Nachteil sein? Ein großer Star wie er ist auf den ersten Blick doch ein attraktives Aushängeschild und Zugpferd für jede neue Produktion. Trotzdem sage ich: Amazon sollte Russell Crowe lieber den Zutritt zu Mittelerde versagen - eben weil er als Schauspieler so bekannt ist. Zu bekannt.

Warum die neuen Herr der Ringe-Darsteller als Unbekannte ein Segen sind, habe ich bereits an anderer Stelle ausgeführt. Als größtenteils unverbrauchte Gesichter freue ich mich darauf, sie neu entdecken und (ähnlich wie bei Game of Thrones) dann mental wahrscheinlich auf ewig mit Amazons Fantasy-Serie zu verknüpfen.

Mittelerde muss in Amazons Herr der Ringe-Serie über allem stehen

Aus der Masse der weniger bekannten Darsteller würde Russell Crowe aufragen, wie Saurons Auge über Mordor: ein unangenehmes Leuchtfeuer, dass alle anderen allein durch seine Berühmtheit überstrahlt. Dieses unangenehme Hervorstechen könnte dem ausgewogene Gesamtbild eines Mittelerde-Besuchs schaden.

© Warner Herr der Ringe sag bitte: Halt, Stop, bis hierher und nicht weiter

Die Amazon-Serie braucht meiner Meinung nach Schauspieler, die hinter ihrer Rolle verschwinden, um den Mittelerde-Neustart gut auf den Weg zu bringen. Wenn ich Ende 2021 vielleicht einen neuen König vorgestellt bekomme, will ich denken 'Ah, das ist also Durin II.' und nicht 'Hallo, Russell Crowe'.



Der Markenamen Herr der Ringe ist wichtiger als als jeder Star, den die Amazon-Serie an Land ziehen kann und der immer schon einen Ruf und ein vorgeprägtes Rollenbild mitbringt. Gebt mir das neue Mittelerde also bitte ohne Ballast - egal wie talentiert dieser Ballast auch sein mag.

