Ist bei Too Hot To Handle Germany alles echt? Kandidat Dennis Droemer verrät, wie der Dreh läuft

Ist Too Hot To Handle Germany gescriptet? Im Interview mit Moviepilot spricht Ex-Kandidat Dennis Droemer über den Fake-Verdacht.

Vor drei Jahren startete mit Too Hot to Handle das wahrscheinlich erfolgreichste Reality-Format von Netflix. Es folgten internationale Ableger, die das originelle Dating-Konzept etwa in Brasilien umsetzten. Dieses Jahr war Deutschland dran: Seit einigen Tagen läuft Too Hot To Handle Germany bei dem Streaming-Dienst.

Wie fast jede Reality-Show muss sich auch Too Hot To Handle Germany mit einem Fake-Verdacht auseinandersetzen. Wir haben darüber mit dem Ex-Kandidaten Dennis Droemer gesprochen.

Woher kommt überhaupt der Fake-Verdacht gegen Too Hot to Handle?

Der Anschein einer Inszenierung ist bei Too Hot to Handle von Natur aus größer, weil die Kandidat:innen einem künstlichen Verbot widerstreben müssen: Kein Sex, sonst folgen Konsequenzen. Die Show dreht die Prämisse anderer Dating-Realitys um.

Too Hot To Handle Germany setzt wie etwa Love Island auf schöne Menschen in tropischer Umgebung. In der Netflix-Show aber werden die Teilnehmenden dafür belohnt, zölibatär zu leben – allen Versuchungen zum Trotz. Küssen, Sex, Masturbation: Jede entfernt sexuelle Handlung wird als Verstoß gewertet. Wenn sich ein Kandidat oder eine Kandidatin nicht zurückhalten kann, macht sich das beim Preisgeld bemerkbar. Mit jedem Verstoß schmilzt der Gewinn von anfangs 200.000 Euro dahin.

Too Hot to Handle erschafft eine parallele Realität mit eigenen Gesetzen. Und damit die Show funktioniert, müssen die Teilnehmenden zu extremem Verhalten neigen, bei dem diese Gesetze eine krasse, schier unerträgliche Einschränkung darstellen. Emely, Kevin und Co. scheinen wirklich nichts anderes als Sex im Kopf zu haben.

Daraus ergibt sich ein Widerspruch: Das von der Produktion ja explizit erwünschte irrationale, immerzu triebgesteuerte Auftreten der Teilnehmenden wirkt auf das Publikum oft wenig nachvollziehbar und überzeichnet. Fake eben. Wie schwer kann es schon sein, trotz Geldanreiz ein paar Tage auf Sex zu verzichten? Wird also bei Too Hot to Handle Germany nachgeholfen, damit das Konzept der Show überhaupt aufgeht?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Too hot to Handle Germany echt ? Was Kandidat Dennis Droemer dazu sagt

Dennis Droemer stieg bei Too Hot to Handle Germany nach zwei Folgen aus, auch weil er sich in dem Konzept der Show nicht wohlfühlte. Im Interview mit Moviepilot gab er einen Einblick in die Dreharbeiten. Ist in der Show wirklich alles echt? "Wir sind ein total reales Format", sagt er. "Aber klar gibt es immer mal Situationen, bei denen die Produktion anspricht, ob man das nochmal angehen könnte."

Ein Beispiel für eine solche Situation: "Als wir reingekommen sind, hat man gesehen, dass Laura und Tobi sich relativ gut verstehen. Dann gibt es so kleine Door Opener, durch die dann schneller etwas passiert. Manchmal auch zu schnell, gerade in den ersten zwei Tagen." Die Teilnehmenden bekommen das kaum mit und die Zuschauenden natürlich auch nicht: "Sie sehen eine Situation und ermöglichen sie, ohne dass du es merkst. Im Nachhinein denkt man sich dann: 'Die waren aber clever.'"

"Es gab ein paar Szenen, die natürlich gesetzt waren"

Droemers Aussagen stimmen mit den Berichten eines Teilnehmers der englischsprachigen Variante von Too Hot to Handle überein. "Sie zwingen dich nicht, etwas zu sagen oder zu tun, das du nicht willst. Sie schubsen dich nur in die richtige Richtung." Es gibt also kein Skript in der Show, sondern eher Leitplanken.



Aber auch eine Reality-Show folgt einem Spannungsbogen und ist darauf angewiesen, dass etwas Neues passiert. Dennis Droemer beschreibt das im Fall Too Hot to Handle so: "Es gab ein paar Szenen, die natürlich gesetzt waren, wo gesagt wurde: 'Bitte sprecht heute mal darüber oder darüber.' Damit einfach andere Bilder entstehen. Aber an sich ist das alles real."



Das Verhalten von Fabio, Tobias und Emely in Too Hot To Handle Germany mag euch manchmal unglaubwürdig vorkommen. Größere Eingriffe in das Verhalten und die Interaktionen zwischen den Teilnehmenden gibt es aber wohl nicht.