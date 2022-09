Ist die Herr der Ringe-Serie schon nach Folge 1 & 2 ein Triumph?

Die Herr der Ringe-Serie von Amazon muss gewaltigen Erwartungen standhalten. Im Podcast besprechen wir unsere bisherigen Eindrücke: Eine Mischung aus Begeisterung und leichter Skepsis.

Nach über 4 Jahren Vorbereitungszeit und endlosen Trailern ist jetzt endlich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht da. Zwei Folgen der aufwendigen Amazon-Serie konnten wir bereits sehen. Aber sind die ersten Stunden des Fantasy-Projektes auch gut? Im Podcast lassen unserer Begeisterung freien Lauf – üben aber auch Kritik an der Serie.

Podcast: Die Der Herr der Ringe-Serie macht vieles richtig, aber nicht alles

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erzählerische Klarheit, Liebe zum Detail und betriebener Aufwand lassen sich bereits in Folge 1 und 2 erkennen. Das Potential für einen erneuten Mittelerde-Triumph nach Peter Jacksons verehrter Tolkien-Trilogie ist zweifellos vorhanden. Schwächen sehen wir etwa bei der Verknüpfung der vielen Erzählstränge, die noch nicht reibungslos verläuft. Zudem wirken viele Elemente der Welt noch etwas zu brav, der Horror-Einfluss von Peter Jackson fehlt größtenteils.



Ändert sich das in den kommenden 6 Folgen? Im letzten Teil des Podcasts geben wir einen Ausblick auf noch fehlende Figuren und Handlungsstränge. Außerdem: Was steckt hinter der Hass-Welle gegen Der Herr der Ringe? Auch diesen Komplex sprechen wir kurz an.

Schaut den Trailer zur Herr der Ringe-Serie von Amazon

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Trailer (Deutsch) HD

