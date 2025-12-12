Ist diese Hauptfigur nach Avatar 3 tot? Die Antwort steht seit 8 Jahren fest

Avatar 3: Fire and Ash bringt den Konflikt zwischen Jake Sully und Colonel Miles Quaritch zu einem dramatischen Höhepunkt und lässt das Schicksal einer Hauptfigur am Ende offen.

Seit dem 17. Dezember führt James Cameron mit Avatar: Fire and Ash zurück in die atemberaubende Welt von Pandora. Nach 197 Minuten hinterlässt der Kino-Blockbuster Fans nicht nur mit unzähligen Eindrücken bombastischer Sci-Fi-Bilder und der epischen Story, sondern auch einer quälenden Frage um das zukünftige Schicksal einer Hauptfigur.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Avatar 3:

Seit Avatar – Aufbruch nach Pandora sind Jake Sully (Sam Worthington) und Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) erbitterte Feinde, deren Rivalität durch ihrer beider Wiedergeburt in Na'vi-Körpern und ihrer Beziehung zu Spider (Jack Champion) stetig komplexer und komplizierter wurde. Fire and Ash scheint dieses Kapitel der Sci-Fi-Saga abgeschlossen zu haben. Aber ist Quaritch am Ende wirklich tot? James Cameron hat schon vor Jahren die Antwort geliefert.

Avatar: Fire and Ash lässt Quaritchs Schicksal am Ende offen

Es gehört quasi schon zur Tradition, dass jeder Avatar-Film mindestens einen Charakter tötet oder dessen Schicksal ungewiss lässt, nur um diesen in der nächsten Fortsetzung überraschend wieder zurückzuholen. Dr. Grace Augustines Seele lebt in Kiri weiter, Colonel Miles Quaritch' Bewusstsein wurde in einen Avatar-Körper geladen und auch Walfänger Mick Scoresby konnte sein Intermezzo mit einem Tulkun irgendwie überleben. Auch Avatar: Fire and Ash folgt dieser Tradition.

Im epischen Finale von Avatar: Fire and Ash kommt es zu einem Showdown in luftiger Höhe. Auf in die Luft schwebenden Felsbrocken und Trümmerteilen der Flotte der RDA (Resources Development Administration) stellen sich Jake und Spider gegen Quaritch. Der Kampf endet schließlich damit, dass sich Quaritch von einem Vorsprung Hunderte Meter in die Tiefe stürzt. Ob er diesen gewaltigen Sturz überleben kann, lässt der Film offen.

Ist Quaritch wirklich tot? James Cameron spoilert die Zukunft des Avatar-Bösewichts

James Camerons Avatar-Saga ist von langer Hand geplant und soll insgesamt fünf Filme umfassen, deren Story und Drehbücher schon seit einigen Jahren erarbeitet sind. So enthüllte der Regisseur bereits 2017 gegenüber Empire seine Pläne für Colonel Quaritch:

Es gibt nicht jedes Mal einen neuen Bösewicht, was interessant ist. Selber Typ. Selber Scheißkerl in allen vier Filmen. Er ist so gut und er wird nur besser. Ich weiß, dass Stephen Lang uns umhauen wird.

Da Stephen Lang auch in Avatar 4 und Avatar 5 wieder an Bord sein soll, können wir davon ausgehen, dass der Gegenspieler der Familie Sully dem Tod ein weiteres Mal von der Schippe springen kann. Auf den ersten Blick bieten sich drei Möglichkeiten an, wie Quaritch überleben kann:

Quaritch landet sanft und überlebt seinen tiefen Fall

Quaritch wird von Eywa auf wundersame Weise gerettet



Quaritch stirbt beim Sturz, aber wird dank eines Soul Drive-Backups (wie in Avatar 2) nochmal und mit älteren Erinnerungen wiedergeboren

Bis wir eine endgültige Antwort auf die nächste Rückkehr von Miles Quaritch erhalten, wird es noch eine ganze Weile dauern. Nach aktuellen Stand soll Avatar 4 erst im Dezember 2029 in die Kinos kommen.