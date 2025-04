Ist sie die neue Jennifer Lawrence? Neuer Hunger Games-Film besetzt eine der wichtigsten Rollen

Die Castingmeldungen zum neuen Hunger Games-Film Sunrise on the Reaping häufen sich. Nachdem der neue Haymitch besetzt wurde, steht jetzt auch seine Mitspielerin aus Distrikt 12 fest.

Die Tribute von Panem-Reihe ist eines der erfolgreichsten Sci-Fi-Franchises unserer Zeit und konnte mit bisher fünf Filmen über 3,3 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einnehmen. Nachdem uns erst letztes Jahr das Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes in den Lichtspielhäusern erreicht hat, schafft es nächstes Jahr auch die Vorgeschichte von Fanliebling Haymitch auf die große Leinwand.

Während kürzlich bekanntgegeben wurde, wer die Rolle des Distrikt 12-Tributs übernehmen wird, wissen wir jetzt auch, wer mit Haymitch gemeinsam in die Arena steigt.

Sie wird als neue Katniss gehandelt: Mckenna Grace spielt Maysilee Donner in Sunrise on the Reaping

Wie Deadline berichtet, wird Mckenna Grace die Rolle von Maysilee Donner übernehmen. Donner kommt genau wie Haymitch aus Distrikt 12 und stellt daraus den weiblichen Tribut bei den 50. Hungerspielen dar. Wie das Branchenmagazin schreibt, sei die Rolle heiß begehrt gewesen, da Donner starke Ähnlichkeiten zu Katniss Everdeen aufweise, die als große Protagonistin der Hauptreihe fungierte und Jennifer Lawrence zum Mega-Star machte.

Mckenna Grace kann trotz ihres jungen Alters bereits auf eine umfangreiche Karriere zurückblicken. So spielte sie etwa in Filmen wie Begabt – Die Gleichung eines Lebens, Ready Player One oder Ghostbusters: Frozen Empire. Auch in Serien wie Young Sheldon und The Handmaid's Tale war sie zu sehen.

Damit stößt sie zu Joseph Zada (Invisible Boys), der die Rolle von Haymitch übernehmen wird, und Whitney Peak (Chilling Adventures of Sabrina), die Haymitchs Freundin Leonore Dove Baird verkörpert. Dazu werden Superstars wie Ralph Fiennes, Emma Thompson, Elle Fanning, Jesse Plemons und Kieran Culkin für weitere Rollen gehandelt.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping basiert auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins, der erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Dieser erzählt die Geschichte des zweiten Jubeljubiläums des dystopischen Staates Panem, in dem Haymitch Abernathy bekanntlich um einen bitteren Preis als Sieger hervorgeht.

Wann kommt The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ins Kino?

Bis uns der neue Hunger Games-Film im Kino erreicht, sollen jedoch noch viele Monate ins Land gehen. Sunrise on the Reaping startet hierzulande am 19. November 2026 in den Lichtspielhäusern. Wenn ihr euch bis dahin noch einmal alle bisherigen Panem-Filme anschauen wollt, findet ihr Teil 1 bis 4 aktuell im Streaming-Abo bei Netflix. The Ballad of Songbirds & Snakes streamt momentan in der Flat bei WOW.