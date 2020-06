Ivars härtester Gegner in Vikings? Star warnt vor Alfreds Rückkehr

Im 2. Teil der 6. Staffel von Vikings erwartet noch uns eine gewaltige Schlacht. Ivar will Wessex erobern und legt sich mit Alfred an - gerät er dabei an den Falschen?

Achtung, Spoiler zu Vikings! In der 6. Staffel von Vikings erlebten wir schon eine Schlacht um Norwegen, die womöglich das Leben von Björn und Harald gefordert hat. Ivar (Alex Høgh Andersen) dagegen befindet sich wieder auf der Gewinnerstraße, nachdem er Kattegat in Staffel 5 an seinen Halbbruder verlor.

Demnächst steht der Knochenlose vor seiner nächsten großen Herausforderung, denn die kommenden Episoden führen uns endlich wieder nach England, nachdem der Schauplatz zuletzt keine Rolle mehr spielte. Dort wartet niemand Geringeres als Alfred, der mittlerweile in Wessex das Zepter schwingt. Geht es nach Darsteller Ferdia Walsh-Peelo, erwartet Ivar hier ein hartes Stück Arbeit.

Vikings Staffel 6: Alfred ist bereit zum Kampf

In Vikings ist England nach aktuellem Stand beinahe komplett in skandinavischer Hand - lediglich das Königreich Wessex wurde noch nicht eingenommen. Dementsprechend motiviert dürfte der junge Herrscher Alfred sein, das Territorium in Staffel 6 Teil 2 zu verteidigen.

Mehr im Video: Wir spekulieren über das Vikings-Finale

Vikings: Theorien zu Teil 2 von Staffel 6

Vorab teilte Ferdia Walsh-Peelo über Instagram ein Foto von sich als "Alfred 2.0", das ihn mit blutüberströmten Gesicht zeigt. Die Schlacht gegen die Engländer hat ihm offensichtlich also einiges abverlangt. Aber konnte er auch seinen Konkurrenten in die Schlucht schlagen? Das verrät der Star natürlich noch nicht. Aufgenommen wurde das Foto übrigens ausgerechnet von Ivar-Darsteller Alex Høgh Andersen:

© Ferdia Walsh-Peelo/Instagram Vikings: Ferdia Walsh-Peelo als Alfred

Ivar gegen Alfred: Ein ebenbürtiges Vikings-Duell?

Viele Vikings-Fans dürften erpicht sein auf ein Wiedersehen mit Alfred, zumal England zu den beliebtesten Schauplätzen der Serie zählt. Das Duell gegen Ivar könnte die letzte große Schlacht sein, mit der die Produktion auffährt. Dementsprechend spannend dürfte es zugehen.

Wir gehen davon aus, dass die Chancen etwa gleich verteilt sind, denn Alfred erwies sich trotz seines jungen Alters bereits als der kluge Strippenzieher in der Tradition von Egbert, den England jetzt auch dringend braucht - und den Ivar vielleicht unterschätzt.

Ein unberechenbare Größe ist bei all dem wohlgemerkt Hvitserk (Marco Ilsø). Nach seiner Tötung Lagerthas in Staffel 6 schlug dieser sich erneut auf Ivars Seite, aber ob es dabei bleibt, ist durchaus fraglich. Sollte er - zugunsten der Angelsachsen - am Ende das Zünglein an der Waage sein, wären wir jedenfalls nicht überrascht.

Moviepilot-Podcast zu Vikings: Warum die Serie so beliebt ist

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutieren Andrea, Esther und Jenny U., was die derzeit größte Historienserie Vikings so besonders macht - und worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Was glaubt ihr: Kann Alfred Ivar in Vikings bezwingen?