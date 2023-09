Ja, wirklich: Hollywood-Legende Jamie Lee Curtis ist riesiger One Piece-Fan und will in der Netflix-Serie die perfekte Rolle spielen

One Piece Staffel 2 scheint auf Netflix nur eine Frage der Zeit zu sein. Jamie Lee Curtis ist großer Fan des Animes und weiß auch schon, wen sie gerne spielen würde.

One Piece zählt zu den erfolgreichsten Franchises überhaupt. Die Live-Action-Adaption One Piece ist zum gewaltigen Netflix-Hit avanciert, eine zweite Staffel sehr wahrscheinlich. Hollywood-Star Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) hat sich als großer Fan des Piraten-Universums gezeigt und sieht sich für die Adaption in einer ganz besonderen Rolle.

One Piece Staffel 2 mit Jamie Lee Curtis: Hollywood-Star will 141 Jahre alte Figur spielen

Wie Curtis bei der diesjährigen Oscar-Verleihung enthüllte, würde sie gerne die Rolle der Ärztin Kureha (dt. Stimme im Anime: Dagmar Heller) übernehmen, die sie als "schrumpelige alte Dame" beschreibt.

Sie trägt diese tiefen Schlaghosen und sieht ziemlich fies aus. Aber sie hat dieses strähnige graue Haar und [meine Tochter] meint, das könnte ich doch spielen.

Bei Kureha handelt es sich um eine 141-jährige Doktorin, die der Piraten-Crew um Ruffy (im der Netflix-Adaption: Iñaki Godoy) auf der Insel Drumm begegnet. Sie ist die Mentorin von Tony Tony Chopper (Florian Halm/Martin Halm), der sich als Schiffsarzt den Piraten anschließt.

Toei Animation/Crunchyroll Leonine

Mittlerweile hat Curtis' Begeisterung auch den Cast der Netflix-Adaption erreicht. Nami-Darstellerin Emily Rudd machte sich bereits in einer Instagram-Story (via X ) für die Besetzung ihrer Kollegin stark.

Wann kommt veröffentlicht Netflix One Piece Staffel 2 mit Jamie Lee Curtis?

Staffel 1 der Netflix-Adaption von One Piece hat etwa die ersten 45 Folgen der Anime-Vorlage adaptiert. Kureha kommt dort ab Folge 80 vor, ein Auftritt in Staffel 2 der Umsetzung ist also nicht unwahrscheinlich. Bisher hat sich der Streamer aber nicht zu einer möglichen Besetzung von Curtis geäußert. Dafür wäre es auch noch sehr früh: Eine zweite Staffel ist noch nicht bestätigt und käme unserer Einschätzung nach frühestens Mitte 2025.



