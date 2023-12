Jake Gyllenhaal bewarb sich als Frodo für Herr der Ringe und Peter Jackson nannte ihn den "schlechtesten Schauspieler, den ich je gesehen habe"

Bei seinem Casting für Frodo Beutlin in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie wurde Jake Gyllenhaal brutal abgelehnt. Sein Scheitern war allerdings nicht allein seine Schuld.

Weihnachten ist für viele die ideale Zeit, um sich unterm Tannenbaum nochmal die Herr der Ringe-Trilogie vorzunehmen und Frodo auf seine abenteuerliche Reise zum Schicksalsberg zu begleiten (zum Beispiel heute Abend bei ProSieben). Ein Schauspieler, dessen Schicksal es vor vielen Jahren war, bei seiner Frodo-Bewerbung schmerzhaft zu scheitern, ist Jake Gyllenhaal.

Die ultimative Herr der Ringe-Ablehnung: Peter Jackson zeigte Jake Gyllenhaal als Frodo die Tür

In den frühen 2000ern stand Jake Gyllenhaal noch am Anfang seiner Karriere, ohne auf einen echten Film-Hit zurückblicken zu können. Frodo Beutlin in Der Herr der Ringe: Die Gefährten hätte 2001 sein großer Durchbruch werden können. Sein Äußeres empfahl den heutigen Star von Filmen wie Nightcrawler, Prisoners und Donnie Darko damals in den Augen seiner Agenten als glaubhaften Hobbit. Trotzdem scheiterte sein Vorsprechen bei Regisseur Peter Jackson katastrophal.

Vor einigen Jahren legte Jake Gyllenhaal sein gegen die Wand gefahrenes Casting für die berühmte Herr der Ringe-Rolle in der Tonight Show mit Jimmy Fallon offen:



Ich erinnere mich, dass es beim Casting viele Anweisungen, aber keine Dialogzeilen gab. Ich sollte nur den Ring finden [...], ich verstand es nicht ganz. Ich ging einfach nur rüber, nahm den Ring und fragte dann: 'War das gut?' [...] Und Peter Jackson [vergrub nur den Kopf in den Händen].

Die Schuld für Jake Gyllenhaals Herr der Ringe-Scheitern liegt auch bei seinen Agenten

Dann musste ich es mit Text machen und alle hatten einen britischen Akzent, aber ich habe mir dafür keinen zugelegt. Und [Peter Jackson] drehte sich buchstäblich zu mir und sagte: 'Du bist der schlechteste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Hat dir irgendjemand gesagt, dass du einen Akzept haben sollst?' Und ich sagte: 'Nein!' und er meinte: 'Feuere deine Agenten!'



Nachträglich half dieser Rat des Herr der Ringe-Regisseurs Gyllenhaal natürlich nicht, doch noch zu einem Hobbit zu werden. Der Part des Frodo ging am Ende an Elijah Wood. Wenn wir daran denken, dass auch Stars wie Nicolas Cage knapp an Aragorn vorbeigeschrammt sind, wiegt die Enttäuschung über die Ablehnung aber vielleicht weniger schwer.

