Zwei absolute Meisterwerke heute im TV: Es sind die 6 besten Fantasy-Stunden aller Zeiten

Heute Abend könnt ihr sechs Stunden lang in einem meisterhaften Fantasy-Epos versinken, das bis heute unübertroffen ist. Erzählt wird ein packendes Abenteuer voller unheimlicher Gestalten.

Mit seiner Herr der Ringe-Verfilmung hat Regisseur Peter Jackson ein absolutes Fantasy-Meisterwerk geschaffen. Zwei Dekaden später gibt es in dem Genre immer noch nichts, das den Abenteuern von Frodo und Co. das Wasser reichen kann. Nicht einmal Amazons aufwendige Die Ringe der Macht-Serie kommt an Jacksons Trilogie heran.

Heute Abend könnt ihr die ersten beiden Teile der Trilogie im Fernsehen schauen. Der Herr der Ringe: Die Gefährten und Der Herr der Ringe: Die zwei Türme laufen hintereinander. In der Summe sind das sechs Stunden Film, die uns alle Winkel von Mittelerde erkunden lassen, während der Kampf zwischen Gut und Böse entbrennt.

Der Herr der Ringe: Heute Abend kommt der Beginn der besten Fantasy-Trilogie im Fernsehen

Der Herr der Ringe beginnt mit dem epischsten Prolog der Filmgeschichte. Cate Blanchetts Stimme entführt in J.R.R. Tolkiens Welt, in der ein Ring über das Schicksal eines ganzen Fantasy-Universums entscheidet. Mithilfe dieses mächtigen Rings verwandelt der böse Herrscher Sauron Mittelerde in einen Ort der Angst.

Der Trailer zum Auftakt der Herr der Ringe-Trilogie:

Der Herr der Ringe: Die Gefährten - Trailer (Deutsch)

Nur im idyllischen Auenland scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Bald treiben aber auch hier die finsteren Ringgeister ihr Unwesen und der Hobbit Frodo (Elijah Wood) muss sich der größten Prüfung seines Lebens stellten. Mit acht Gefährten soll er den Herrscherring in den Flammen des Schicksalsbergs vernichten.

Jackson inszeniert diese Reihe als packendes Abenteuer mit unglaublichen Bildern. Mittelerde erwacht vor unseren Augen zum Leben, angefangen bei den gemütlichen Landschaften des Auenlands über das wunderschöne Bruchtal bis zu den endzeitlichen Abgründen von Mordor, wo Sauron seine Festung errichtet hat.

Die ersten beiden Herr der Ringe-Filme sind reich an Fantasy-Bombast, der in der Schlacht um Helms Klamm gipfelt, wo unzählige Uruk-hais auf Menschen und Elben treffen. Die Gefährten und Die Zwei Türme überzeugen jedoch nicht nur als Fantasy-Spektakel der Extraklasse. Jackson erzählt eine zutiefst berührende Geschichte.

Zwischen all den überlebensgroßen Elementen und Motiven in Der Herr der Ringe sind es am Ende die Figuren, die einen nicht mehr loslassen. Ein Zauberer, ein Elb, ein Zwerg: Jackson verankert die beschwerliche Reise der Gefährten in greifbaren Figuren, die niemals aus dem Gedächtnis der Popkultur verschwinden werden.

Wann läuft Der Herr der Ringe 1 und 2 im TV?

Der Herr der Ringe: Die Gefährten läuft heute, am 22. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Der Herr der Ringe: Die zwei Türme folgt direkt im Anschluss um 23:55 Uhr. Am Sonntag, dem 24. Dezember 2023, werden beide Filme ab 14:00 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr die Filme bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.