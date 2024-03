James Bond-Entwicklungen überschlagen sich: Daniel Craig-Nachfolger steht jetzt angeblich schon fest

Die Entwicklungen rund um den nächsten James Bond-Star könnten sich jetzt schnell überschlagen. Angeblich hat der Daniel Craig-Nachfolger schon den Vertrag vorgelegt bekommen.

Zuletzt wurden James Bond-Fans mit ernüchternden Updates versorgt, wenn es um einen Nachfolger von Daniel Craig in der 007-Rolle geht. Bond-Produzentin Barbara Broccoli sagte kürzlich noch, dass die Suche nach dem nächsten Geheimagenten-Darsteller noch nicht einmal begonnen haben soll.

Vielleicht waren die Aussagen aber nur ein Täuschungsmanöver, um von den wahren Entwicklungen abzulenken. Jetzt soll der nächste James Bond-Star nämlich schon ein Angebot vorgelegt bekommen haben.

Aaron Taylor-Johnson soll für James Bond-Rolle ausgewählt worden sein

Die Meldung stammt von der britischen Boulevardzeitung The Sun , was den Wahrheitsgehalt der Information definitiv fragwürdig macht. Angeblich soll Aaron Taylor-Johnson als neuer Bond-Star ausgewählt worden sein und schon ein Angebot auf dem Tisch liegen haben. Jetzt liege es nur noch an ihm, den 007-Job anzunehmen, was er aber sehr wahrscheinlich tun soll. Diese Infos stammen von nicht näher benannten Quellen der Sun.

Taylor-Johnsons Name ist jedenfalls nicht zum ersten Mal gefallen. Der frühere Kick-Ass-Star galt bereits als einer der größten Bond-Favoriten und wurde mehrfach als potenzieller Craig-Nachfolger ins Spiel gebracht.

Sony Aaron Taylor-Johnson in Bullet Train

Offizielle Bestätigungen zu diesen 007-Entwicklungen stehen noch aus. Falls Taylor-Johnson die Rolle wirklich angeboten bekommen hat und den Vertrag unterzeichnen sollte, wird eine konkrete Meldung dazu wohl sehr bald folgen.

Wann kommt der neue James Bond-Film ins Kino?

Ein Kinostart für den nächsten 007-Blockbuster nach Keine Zeit zu sterben wurde noch nicht verkündet. Falls die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen können, dürfte der neue Bond-Film frühestens 2025, vermutlich eher irgendwann 2026 in die Kinos kommen.

