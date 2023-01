Hinweise auf James Bond-Nachfolger verdichten sich: Wer ist Aaron Taylor-Johnson?

Aaron Taylor-Johnson ist der derzeit wahrscheinlichste Bond-Nachfolger. Die Meldungen verengen sich auf den Marvel-Star. Außerdem erfüllt er so gut wie alle Anforderungen.

Nächste Woche beginnt die letzte Staffel Deutschland sucht den Superstar, aber das größte Casting findet gerade woanders statt. Seit mehr als einem Jahr gibt es keinen James Bond-Darsteller mehr. Daniel Craig erlebte im Herbst 2021 mit James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben seine letzte Mission. Es gibt wohl keine prestigeträchtigere Rolle für männliche Darsteller als die des britischen MI6-Agenten. Entsprechend sorgfältig und langwierig gestaltet sich die Suche nach einem neuen Schauspieler.

Wer auch immer am Ende den Zuschlag kriegt, er wird die Rolle über 10 bis 12 Jahre prägen. Viele weit hergeholte oder unrealistische Gerüchte (Henry Cavill, Tom Hardy) machten zuletzt die Runde. Ein Darsteller jedoch wurde nun von zwei voneinander unabhängigen Quellen genannt: Aaron Taylor-Johnson.

Wer ist der Mann und was spricht im Rennen um den James Bond-Job für ihn?

Aaron Taylor-Johnson ist der derzeit wahrscheinlichste Bond-Nachfolger

Warner Aaron Taylor-Johnson

Vor einem Monat berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun in Berufung auf Quellen , Taylor-Johnson hätte ein geheimes Vorsprechen in den Pinewood Studios absolviert. Die Bond-Produzent:innen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson seien sehr angetan von ihm gewesen. "Jetzt ist er einer der neuen Frontrunner", hieß es.



Der extrem gut informierte und vernetzte Hollywood-Journalist Matthew Belloni bestätigt diese Meldung jetzt in seinem neuen Newsletter . Die Gerüchte um Taylor-Johnson seien wahr, er habe sich tatsächlich mit Barbara Broccoli getroffen und die Gespräche seien gut gelaufen.

Über keinem anderen Darsteller hat sich die Berichterstattung derart verdichtet. Wir können jetzt ziemlich fest davon ausgehen, dass Aaron Taylor-Johnson zum Bond-Favoritenkreis gehört. Das bedeutet gleichzeitig natürlich: Es gibt noch andere Kandidaten, mit denen die Wächterinnen und Wächter der Marke sprechen. Dennoch: Das Bond-Anforderungsprofil nach Daniel Craig ist größtenteils bekannt. Und Aaron Taylor-Johnson erfüllt so gut wie jeden Punkt.



Warum Aaron Taylor-Johnson gut in die Bond-Rolle passt

Der neue Bond-Darsteller muss wie immer Brite sein: Das trifft auf Taylor-Johnson zu, der in Holmer Green, Buckinghamshire, England zur Welt kam, was eindeutig in Großbritannien liegt.

Der neue Bond-Darsteller muss erfahren sein: Ihr kennt Aaron Taylor-Johnson als Quicksilver in Avengers 2: Age of Ultron, als Möchtegern-Superheld Kick-Ass oder auch als John Lennon in Nowhere Boy. Zuletzt spezialisierte er sich immer mehr auf Action-Stoffe, etwa in Bullet Train und The Kings Man: The Beginning, bald spielt er den Marvel-Helden Kraven the Hunter. Eine gute, solide Bewerbungsmappe.

Ich bin fertig mit James Bond: No Time To Die ist eine Enttäuschung! | Review

Er darf aber nicht zuuu berühmt sein: Wer noch immer auf Idris Elba und Henry Cavill oder Tom Hardy hofft – verabschiedet euch von den Gedanken. Die Bond-Rolle verlangt nach unverbrauchten Gesichtern, die hinter der Marke verschwinden, sich mit ihr entwickeln und schließlich mit ihr verschmelzen können. Ein Henry Cavill bringt zu viel Superman-Ballast mit. Aaron Taylor-Johnson wiederum ist seit über 20 Jahren in der Filmindustrie unterwegs, er hat in etlichen großen Produktionen mitgespielt, ohne sich jedoch zu einem richtig großen Star zu entwickeln. Perfekt.



Der neue Bond-Darsteller soll jung sein: Taylor-Johnson ist 33 Jahre alt und damit knapp 5 Jahre jünger als Daniel Craig bei dessen Antritt.

Und natürlich muss der nächste Bond-Darsteller der Figur irgendeinen neuen Dreh geben: Hier wird es etwas knifflig und wahrscheinlich ist das der generelle Knackpunkt bei der Suche nach einem neuen Bond. Was kann der Nachfolger dieser alten Figur noch geben? Welche ungewohnten Vibes kann er ihr entlocken? Aaron Taylor-Johnson könnte hier seine rauen, verruchten, ja, bösen Seiten feilbieten, die er vor allem in Nocturnal Animals zeigte.

Wann wird der neue Bond bekannt gegeben?

Die Bond-Verantwortlichen haben nach Daniel Craigs Rücktritt vermeldet, sich mit der Suche nach dem Nachfolger so viel Zeit zu nehmen, wie nötig. Es kann also noch lange dauern, bis ein Schauspieler offiziell in die Rolle schlüpft. Weitere Kandidaten sollen Richard Madden (Game of Thrones) und Regé-Jean Page (Bridgerton) sein.

Die Konkurrenz ist groß, doch dass Aaron Taylor-Johnson die Casting-Show DWSDNJB (Die Welt Sucht Den Neuen James Bond) gewinnt, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Wer ist euer Bond-Favorit?