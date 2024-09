James Cameron will die Terminator-Reihe jetzt selbst retten – und erklärt neuen Masterplan dafür

Die Terminator-Filmreihe steckt schon länger in der Krise. Franchise-Schöpfer James Cameron will das Sci-Fi-Universum jetzt mit einem neuen Plan auf frischen Kurs zurückbringen.

Mit den ersten beiden Terminator-Filmen hat Regisseur James Cameron zwei unsterbliche Sci-Fi-Action-Klassiker geschaffen. Die Reihe kommt bis heute aber auf insgesamt sechs Teile, auf die dieses Qualitätssiegel nicht gerade zutrifft. Gerade die letzten beiden Terminator-Filme Genisys und Dark Fate sind für viele Fans misslungen und enttäuschten finanziell an den Kinokassen immer mehr. Der sechste Terminator-Teil spielte mit 185 Millionen Dollar Budget insgesamt nur noch 261 Millionen ein.

Nachdem zuletzt eine animierte Terminator-Serie bei Netflix erschienen ist, will Cameron jetzt offenbar wieder selbst die Zügel in die Hand nehmen. Er enthüllte einen neuen Masterplan für die Zukunft der Science-Fiction-Reihe, der nach radikaler Neuausrichtung klingt.

James Cameron will Terminator-Vergangenheit für frische Zukunft hinter sich lassen

Im Gespräch mit dem britischen Filmmagazin Empire erklärte der Regisseur, dass er die bekannten Elemente der Terminator-Reihe wie Arnold Schwarzenegger als T-800 oder Linda Hamilton als Sarah Connor aufgeben will.

Dabei will er jedoch nicht die Erfolgselemente des Sci-Fi-Universums aus den Augen verlieren, die seiner Meinung nach einen guten Terminator-Film ausmachen würden:

Es gibt im Wesentlichen machtlose Hauptfiguren, die um ihr Leben kämpfen, die keine Unterstützung von bestehenden Machtstrukturen erhalten und diese umgehen müssen, aber irgendwie einen moralischen Kompass bewahren müssen. Und dann kommt KI ins Spiel. Diese Prinzipien sind heute gute Prinzipien für das Geschichtenerzählen, oder?

Deshalb habe ich keinen Zweifel daran, dass nachfolgende Terminator-Filme nicht nur möglich, sondern auch der Hammer sein werden. Aber das ist der Moment, in dem man die gesamte spezifische Ikonographie über Bord wirft.

Schaut hier noch den Trailer zu Terminator Zero bei Netflix:

Terminator Zero - S01 Trailer 2 (English) HD

Einen konkreten Plan für die Zukunft der Sci-Fi-Reihe wollte Cameron im Empire-Interview noch nicht enthüllen. Seiner Aussage nach arbeitet er aber sogar schon an mehr als nur einem Plan. Was das genau bedeutet, bleibt abzuwarten.

Gerade ist der Regisseur sowieso noch voll mit den Avatar-Filmen beschäftigt. Die nächste Fortsetzung Avatar 3: Fire and Ash soll bei uns am 17. Dezember 2025 in die Kinos kommen.

