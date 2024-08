Legendäre Sci-Fi-Reihe kehrt bei Netflix zurück: Heute beginnt das Ende der Menschheit

Auf Netflix kehrt heute eine extrem ikonische Sci-Fi-Reihe zurück, die 1984 ihren Anfang nahm. Auch in der neuen Anime-Serie trachten mörderische Maschinen der ganzen Menschheit nach dem Leben.

Seit mittlerweile 40 Jahren wird die Menschheit von zeitreisenden Killer-Cyborgs bedroht. Das gilt zumindest mit Blick auf die Terminator-Reihe: 1984 begannen Arnold Schwarzenegger und seine mörderischen Kollegen im ersten Film die Jagd auf die Menschheit. Heute kehrt das Franchise zurück: Auf Netflix gibt es jetzt die Anime-Serie Terminator Zero.

Sci-Fi-Rückkehr bei Netflix: Darum geht's in Terminator Zero

Terminator Zero spielt in den 90ern in Japan. Der Wissenschaftler Malcolm Lee (André Holland) hat ein Programm entwickelt, das mit der bedrohlichen künstlichen Intelligenz Skynet konkurrieren soll. Urplötzlich wird er von einer mysteriösen Killermaschine gejagt.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Terminator Zero an:

Terminator Zero - S01 Trailer 2 (English) HD

Der grundlegende Plot mag Franchise-Fans bekannt vorkommen. Abschrecken lassen sollten sie sich davon nicht: Schließlich ist dieses dramaturgische Skelett vielen Filmen der Reihe zu eigen, auch etwa dem Sci-Fi-Meisterwerk Terminator 2 - Tag der Abrechnung. Hinter der Serie stecken unter anderem Project Power-Autor Mattson Tomlin. Regie führte Masashi Kudo, der zum Beispiel am beliebten Bleach-Anime mitarbeitete.

Netflix' Sci-Fi-Fortsetzung muss das Terminator-Franchise retten

Das Terminator-Franchise mag es seit 40 Jahren geben, aber unumstritten gefeiert werden gegenwärtig nur die ersten beiden Filme. Der letzte Teil, Terminator: Dark Fate, floppte 2019 so schwer, dass viele um das Schicksal der Reihe fürchteten.

Arnold Schwarzenegger hat die Sci-Fi-Reihe bereits frustriert verlassen. Terminator: Zero muss seinem Universum frische Energie verleihen. Ob es gelingt, werden wir in den nächsten Tagen erfahren.

