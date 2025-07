James Gunn will Henry Cavill ins DCU zurückbringen – vor 3 Jahren musste er ihm das Herz brechen

In einem neuen Gespräch hat James Gunn geschildert, wie das Gespräch zwischen ihm und Henry Cavill wegen der Superman-Neubesetzung ablief. Trotzdem würde er den Star jederzeit in sein DC-Universum zurückholen.

Mit dem neuen Superman-Film von James Gunn ist das neue DC Universe (DCU) erfolgreich in ein neues Kinozeitalter gestartet. Vor drei Jahren sah die Sache noch ganz anders aus, als es zuerst hieß, Henry Cavill würde als Man of Steel zurückkehren – und dann doch nicht.

Als Gast in einem aktuellen Podcast hat Gunn erzählt, wie das unangenehme Gespräch zwischen ihm und Cavill damals ablief. Für den Regisseur ist eine Rückkehr des Stars in das Superhelden-Universum außerdem mehr als willkommen.

Laut James Gunn ist Henry Cavill sehr respektvoll mit Superman-Entlassung umgegangen

Laut dem Hollywood Reporter hat der Regisseur kürzlich als Gast im Happy Sad Confused-Podcast von Josh Horowitz über alle möglichen Themen rund um das aktuelle DCU gesprochen. Dabei ging es auch kurz um den Umgang mit Cavill, nachdem das Aus des Stars in der Rolle beschlossen wurde.

Die Verkündung der Superman-Rückkehr des Schauspielers fand 2022 am selben Tag statt, an dem Gunn und Produzent Peter Safran den Deal über die kreative DC-Leitung unterzeichnet haben. Gunn sagt dazu:

Das war wirklich schade, ich dachte nur: 'Der arme Kerl.' Peter [Safran] und ich [wussten] also, dass es das Richtige ist, sich mit [Cavill] zusammenzusetzen und mit ihm zu reden. Und wir haben uns zusammengesetzt und mit ihm gesprochen. Er war ein absoluter Gentleman, ein toller Kerl. Er sagte: 'Ich bitte nur darum, dass ich es selbst verrate, anstatt dass ihr es tut.'

Danach fragt Horowitz Gunn noch, ob es seltsam wäre, Cavill mit einer neuen Rolle im aktuellen DCU zurückzubringen. Dazu sagte der Regisseur klar:

Ich habe damals mit ihm darüber gesprochen. Ich würde Henry gerne mit einer Rolle einbauen.

Konkrete Details dazu gab es nicht. So wie es aussieht, ist der Weg für Cavill in das Superhelden-Franchise frei – nur nicht mehr als Superman.

Auch interessant: Henry Cavills Reaktion auf den neuen Superman ist nur auf den ersten Blick unhöflich



Wie geht es nach Superman im DCU weiter?

Eine Fortsetzung zum aktuellen Superman-Film wurde bis jetzt nicht offiziell angekündigt. Der neue Hauptdarsteller David Corenswet soll aber schon für Teil 2 einen Vertrag unterschrieben haben. Konkret steht dagegen fest, dass es im DCU im Kino nächstes Jahr mit Supergirl weitergeht. Der Blockbuster über Supermans Cousine mit House of the Dragon-Star Milly Alcock in der Titelrolle soll in Deutschland am 25. Juni 2026 ins Kino kommen.