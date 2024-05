Jar Jar Binks kehrt offiziell ins Star Wars-Universum zurück – und zwar als Bösewicht!

Ein vierteiliges Star Wars-Special soll die weit, weit entfernte Galaxis durcheinanderwirbeln: Dunkel wird hell, böse wird gut. Und Jar Jar Binks zum Fiesling.

Um das große "Was wäre wenn?" kommt keine Geschichte herum, auch nicht die Star Wars-Geschichte. Ein vierteiliges Special auf Disney+ soll bald die sprichwörtlichen Bausteine der weit entfernten Lichtschwert-Galaxis neu zusammensetzen: In LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy steht das Universum Kopf. Inklusive Sith-Version von Jar Jar Binks.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy an:

LEGO Star Wars Rebuild the Galaxy S01 - Teaser Trailer (English) HD

Star Wars macht Jar Jar Binks zum Fiesling und dahinter steckt mehr, als ihr denkt

Rebuild the Galaxy dreht sich um Durchschnittsbürger Sig Greebling (Originalstimme: Gaten Matarazzo), der in einem Jedi-Tempel ein einzigartiges Artefakt entdeckt. Einmal enthüllt, stellt es die Galaxis völlig auf den Kopf: Ewoks arbeiten als Kopfgeldjäger, TIE-Fighter und X-Wings fusionieren, und Darth Jar Jar will den Protagonisten ans Leder.

In der englischen Sprechrolle der umstrittenen Figur kehrt Ahmed Best zurück, der den Charakter auch in der Prequel-Trilogie sprach. Seine Rückkehr ist auch ein Vertrauensbeweis an Star Wars und seine Fans, mit denen es Best nicht immer leicht hatte.

Ähnlich wie andere Lego Star Wars-Abenteuer wird wohl auch Jar Jars finstere Version nicht zum Kanon gehören. Ihr Auftritt ist dennoch ein eindeutiges Geschenk an die Fans. Schon lange gibt es in der Community die Theorie, dass der angeblich so arglose Gungan als Sithlord auf der dunklen Seite der Macht steht und mit Senator Palpatine (Ian McDiarmid) gemeinsame Sache macht. Hauptgrund für die Idee ist in erster Linie seine extreme Ungeschicklichkeit, wie ScreenRant darlegt.

Wann kommt LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy zu Disney+?

Laut StarWars.com handelt es sich bei LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy um ein vierteiliges Special, das am 13. September 2024 auf Disney+ erscheinen soll. Wie lange die einzelnen Teile sind und ob in Zukunft noch Nachschub folgen könnte, bleibt unklar.

