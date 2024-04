Jason Statham im abgefahrensten Action-Kracher des Jahres: Sichert euch die ultimative, limitierte Edition fürs Heimkino

The Beekeeper startete als völlig abgedrehter Actionfilm ins Kinojahr. Jetzt erscheint der Kracher mit absurder Handlung und irrwitzigen Dialogen in einer limitierten Steelbook-Edition.

Wo Jason Statham auftaucht, ist die Action nicht weit. Auch in The Beekeeper von Suicide Squad-Regisseur David Ayer zeigt der Schauspieler wieder seine Kampfkünste. Der FSK 18-Action-Thriller ist gerade im Heimkino erschienen, unter anderem in einer limitierten Steelbook-Edition.

Neben dem limitierten Steelbook * ist The Beekeeper auch auf 4K UHD *, Blu-ray * und DVD * erhältlich. Als Bonusmaterial könnt ihr euch auf Interviews mit Cast & Crew freuen.

Darum geht es in dem Action-Film The Beekeeper

Der Bienenzüchter Mr. Clay (Jason Statham) lebt zurückgezogen auf seiner Farm in Massachusetts, doch sein Leben im Einklang mit der Natur wird zerstört, als seine befreundete Nachbarin Eloise Parker (Phylicia Rashad) Suizid begeht. Durch einen Betrugsfall wurde sie um ihr Vermögen gebracht, nun schwört Clay Rache an der verantwortlichen Phishing-Firma und deren Leiter Derek Danforth (Josh Hutcherson).

Schnell wird klar, dass Mr. Clay kein normaler Imker ist, sondern ein ehemaliger Kämpfer, der für die Regierung in der geheimen Schatten-Organisation Beekeepers agierte. Und so wird der gnadenlose Rachefeldzug schnell zu einer nationalen Angelegenheit.

The Beekeeper: Große Unterhaltung mit absurder Handlung

Die wendungsreiche und absurde Handlung von The Beekeeper setzt vor allem auf Hau-Drauf-Unterhaltung mit irrwitzigen Dialogen. Die Logik kommt dabei abhanden, doch vielleicht macht gerade das The Beekeeper zum abgedrehtesten Actionfilm des Jahres. Unsere Redakteurin Esther Stroh hat ihn im Kino gesehen und schreibt:

Spätestens wenn The Beekeeper nach zwei Dritteln Laufzeit seine größte überraschende Wendung auspackt, wird klar, dass der Actionfilm keinen Sinn mehr ergeben muss. Dass er der Glaubhaftigkeit zugunsten seiner Unterhaltung völlig abschwört.

Ähnlich sieht das wohl auch Beekeeper-Bösewicht Josh Hutcherson. In einem Interview mit Moviepilot gab er zu, dass der Film vielleicht etwas auf die Spitze getrieben worden sei. Bei uns ist The Beekeeper mit einer soliden 6 bewertet, bei Rotten Tomaotes reagiert das Publikum deutlich überschwänglicher mit 92 Prozent Zustimmung, auch die Kritikerstimmen sind mit 71 Prozent durchaus positiv.

Am meisten macht The Beekeeper Spaß, wenn man nicht zu viel darüber nachdenkt. Einfach die überspitzten Dialoge und die absurde Handlung auf sich wirken lassen und mitlachen.

