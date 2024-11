Jeffrey Dean Morgan brach sich bei The Walking Dead beide Füße und es hätte ganz einfach verhindert werden können

Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan hat sich bei den Dreharbeiten zur 11. Staffel von The Walking Dead beide Füße gebrochen und Schuld daran waren Sprünge und schlechte Schuhe.

Jeffrey Dean Morgan kennen The Walking Dead-Fans vor allem als Negan. Er spielte in der Mutterserie und im Spin-off The Walking Dead: Dead City erst den skrupellosen Anführer der Saviors und dann einen Verbündeten unserer Held:innen. Der Dreh gestaltete sich für Morgan jedoch nicht immer als angenehm. Denn er zog sich dabei gleich mehrere fiese Verletzungen zu.

Jeffrey Dean Morgan hätte bei The Walking Dead andere Schuhe tragen sollen

Wie Screen Rant berichtet, hatte Jeffrey Dean Morgan während der Dreharbeiten zur 11. Staffel von The Walking Dead eine unangenehme Erfahrung. Infolge diverser Sprünge am Set zog sich der Schauspieler eine ernsthafte Verletzung zu:

Ich glaube, ich hatte einfach nicht die richtigen Schuhe an und bin ein paar Mal gesprungen und gelandet. Am Anfang war es nur ein Haarriss. Und dann wurde es schlimmer. Die Knochen in meiner Ferse sind nicht mehr glatt.

Es dauerte eine Weile, bis Jeffrey Dean Morgan realisierte, dass die Schmerzen in seinen Füßen daher rührten, dass beide Füße gebrochen waren. Durch das Fehlen qualitativ hochwertiger Schuhe wurde aus dem anfänglichen Haarriss durch die wiederholte Belastung der Knochen zwei gebrochene Füße. Die Operation wurde jedoch von einer weiteren Verletzung vereitelt.

Unabhängig von der Fuß-Fraktur erlitt Jeffrey Dean Morgan beim Dreh eines Werbespots kurz danach einen Leistenbruch. Die geplante Fuß-Operation musste verschoben werden und der hartgesottene Darsteller wollte seine Drehpläne trotzdem durchziehen:

Ich wollte mich zwischen [The Walking Dead] und [Dead City] operieren lassen. Ich hatte etwa drei Monate Zeit und ging nach Spanien, um einen Werbespot zu drehen. Und ich hatte einen [Leistenbruch], das ist mir passiert. Also musste ich operiert werden, und ich dachte: ' Scheiß drauf. Mein Fuß wird es überleben müssen.'

Glücklicherweise hat es den Schauspieler nicht davon abgehalten, in seiner Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City seine Perfomance als Negan durchzuziehen. Dead City wurde sogar um eine 2. Staffel verlängert – Jeffrey Dean Morgan bleibt uns trotz der vielen Verletzungen also noch eine Weile als Negan erhalten.