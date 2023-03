Jenna Ortega hat die beste Wednesday-Szene gerettet: "Entweder löscht ihr es oder ihr lasst sie jemanden K.O. schlagen"

Die erste Version des Wednesday-Tanzes passte überhaupt nicht zur Figur. Hauptdarstellerin Jenna Ortega bemerkte das und stieß die neue, inzwischen berühmte Fassung an.

Keine Frage, Wednesday ist eine der erfolgreichsten, einflussreichsten und beliebtesten Netflix-Serien der letzten Jahre. Die Geschichte über die stoische wie schlaue Addams-Tochter löste einen Hype aus. Doch die größte Kritikerin der Serie ist ausgerechnet Jenna Ortega selbst. Die Hauptdarstellerin lässt immer wieder durchblitzen, wie unzufrieden sie mit der Gestaltung der Produktion ist. Und fast immer hat sie mit ihrer Kritik recht. In einem Podcast erklärte Ortega, wie sie die missratene erste Fassung des inzwischen berühmten Wednesday-Tanzes eigenhändig umdrehte.

Jenna Ortega über Wednesday-Tanz: "Warum sollte sie damit einverstanden sein?"

Im Armchair-Expert-Podcast mit Dax Shepard sprach Ortega über die Entstehung der ikonischen Sequenz. Diese trägt sich auf einem Ball der Nevermore-Schule zu. Wednesday besucht die Veranstaltung eher unfreiwillig, fühlt sich sichtlich unwohl. (Realistisches Ballkleid von Wednesday kaufen*) Dann bricht der Tanz aus ihr heraus – ein Moment, der schnell hätte peinlich wirken können. Das beweist die erste, von den Showrunnern geplante Version, die Ortega beschreibt:

Am Anfang sollte es ein Flashmob sein. Sie sollte zu tanzen anfangen und alle sollten mitmachen und mit ihr tanzen.

Wednesday als eine Art Animateurin? Das klingt eher nach Disney als nach Goth. Eine derart ausgelassene Szene passt nicht zu der Figur. Das spürte auch die Darstellerin:

Und da habe ich ein Veto eingelegt. Denn, warum sollte sie damit einverstanden sein? Ich habe gesagt, 'Entweder löscht ihr es oder lasst Wednesday jemanden K.O. schlagen' und dann ist es erledigt.

Jenna Ortega bekam anschließend die Verantwortung für die Tanz-Szene übertragen. Sie schaffte das Kunststück, eine Choreografie zu entwerfen, die dem Charakter nicht nur gerecht wird, sondern ihm auch eine neue Schicht verleiht.

Wann kommt Wednesday Staffel 2?

Die 2. Staffel von Wednesday wurde inzwischen von Netflix bestätigt. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann der Dreh beginnen soll, von einem möglichen Starttermin ganz zu schweigen. Die Produktion der Serie findet in Rumänien statt, ist also etwas komplizierter. Zudem ist Jenna Ortega überaus gefragt. Ein Start von Wednesday Staffel 2 im Herbst 2024, also zwei Jahre nach Staffel 1, wirkt aktuell realistisch.

