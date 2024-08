Jenna Ortega lässt in Beetlejuice 2 die wohl ikonischste Wednesday-Szene wieder aufleben

Jenna Ortega schwingt nach Wednesday in ihrem neuen Film wieder das Tanzbein und bringt damit eine 36 Jahre alte Kult-Szene zurück.

Wednesday eroberte Ende 2022 nicht nur die Streaming-Charts auf Netflix, sondern auch das Internet im Sturm. Die Szene, in der Jenna Ortega als titelgebende Heldin gekonnt ausdruckslos zum Song Goo Goo Muck von The Cramps das Tanzbein schwingt, wurde von Fans begeistert aufgenommen und motivierte zahlreiche Nachahmer:innen auf Instagram, TikTok und Co.

In ihrem neuen Film bahnt sich für Jenna Ortega bereits die nächste ikonische Tanzszene an – denn dessen Vorbild hat bereits 36 Jahre auf dem Buckel und galt schon damals als absoluter Kult.

Jenna Ortega tanzt in ikonischer Beetlejuice 2-Szene mit

So wird es in Tim Burtons Fantasy-Horror-Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice eine Neuauflage der ikonischen Tanzszene geben, die maßgeblich dazu beitrug, dass der erste Teil aus dem Jahr 1988 zum Kultfilm avanciert ist. Darin ergreifen Geister bei einem wichtigen Abendessen Besitz von Familie Deetz und ihren Gästen und singen und tanzen zu Harry Belfontes Song Day-O (The Banana Boat Song).

Netflix Jenna Ortega in Wednesday

Im Interview mit Collider zog Ortega Parallelen zwischen ihrer Tanzszene in Wednesday und der neuen Szene in Beetlejuice 2:

Der Ablauf bei beiden [Tanzszenen] war sehr chaotisch und sehr, 'Okay, naja, das fühlt sich richtig an.' Nur bei [Beetlejuice 2] war es etwas besser. Bei Wednesday war es etwa drei Uhr morgens vor dem Drehtag, als ich dachte, 'Oh mein Gott, ich habe ihm gesagt, ich mache diesen Tanz und ich habe keine noch Ahnung was ich tun werde.'

Jetzt war da immer noch Druck, aber Catherine O'Hara ist dabei, Justin [Theroux] ist dabei, Winona [Ryder] ist dabei. Wir kriegen das alle irgendwie zusammen hin. Sie schafft das schon. Und Tim [Burton] hatte so viel Vertrauen in uns, dass er meinte, 'Oh, das passt schon. Macht euch keine Gedanken.'

Wann kommt Beetlejuice 2 mit Jenna Ortega ins Kino?

Wie sich Jenna Ortega dieses Mal beim Tanzen anstellt, könnt ihr ab dem 12. September 2024 auf der großen Leinwand bewundern. Der Film feiert bereits am 28. August seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke wird vor Ort sein und über Tim Burtons Beetlejuice-Fortsetzung berichten.