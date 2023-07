Jenna Ortega schreibt Geschichte: Qualvolle Dreh-Erfahrung zahlt sich für Wednesday-Star jetzt beim wichtigsten Fernsehpreis aus

Jenna Ortega war in der Vergangenheit nicht verlegen, wenn es darum ging, das Chaos beim Wednesday-Dreh zu beschreiben. Doch jetzt kann sie dank der Netflix-Serie einen Triumph verbuchen.

Wednesday ist einer der größten Hits in der Netflix-Geschichte. Über mehrere Monate hinweg konnte sich die Fantasy-Serie aus dem Addams Family-Franchise in den Streaming-Charts halten. Staffel 2 ist bereits bestätigt. Für Hauptdarstellerin Jenna Ortega war Wednesday jedoch nicht die beste Erfahrung.



Mehrmals hat sie sich in der Vergangenheit zu den chaotischen Produktionsumständen geäußert. Über ein halbes Jahr nach der Premiere folgt dennoch ein großer Triumph für Ortega: Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung ist die als Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie nominiert, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Jenna Ortega wird für Wednesday als Beste Hauptdarstellerin nominiert und schreibt Geschichte

Das ist einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Traumfabrik wert. Ortega ist mit ihren 20 Jahren die zweitjüngste Schauspielerin, der diese Ehre zuteilwird. Nur Patty Duke war noch jünger, als sie 1964 im Alter von 17 Jahren als Beste Hauptdarstellerin für die Patty Duke Show nominiert wurde. Damals wurde bei den Emmys noch nicht zwischen Comedy- und Drama-Serie unterschieden.

Auf Instagram teilt Ortega zur Feier des Tages ein Bild von den Dreharbeiten und bedankt sich bei ihrem Team.

Darüber hinaus merkt The Wrap an, dass mit Ortega und Pedro Pascal (nominiert als Bester Hauptdarsteller für The Last of Us) zum ersten Mal seit langer Zeit zwei Latino-Schauspielende in den Hauptkategorien nominiert sind. Vor Ortega war es America Ferrera 2008 für Alles Betty!, vor Pascal Jimmy Smits in NYPD Blue.



Hier könnt ihr den Trailer zu Wednesday schauen:

Wednesday - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ortega wurde durch Horrorfilme wie Insidious: Chapter 2, Scream und X bekannt. Die Rolle der jungen Wednesday Addams ist jedoch die, mit der sie zum ersten Mal ein weltweites Publikum begeistert. Mit der Emmy-Nominierung setzt sie ihren Siegeszug fort. Demnächst ist sie in der Fantasy-Horror-Fortsetzung Beetlejuice 2 zu sehen.



Wann startet Wednesday Staffel 2 bei Netflix?

Aktuell steht noch nicht fest, wann Jenna Ortega an die Nevermore Academy zurückkehrt. Die 2. Staffel von Wednesday befindet sich aktuell in der Vorproduktion. Die Dreharbeiten haben also noch nicht angefangen. Da aktuell die Drehbuchautor:innen in Hollywood streiken, dürften die Drehbücher auch noch nicht fertig sein. Es könnte also noch einige Zeit dauern, bis der Addams Family-Ableger bei Netflix fortgesetzt wird.

