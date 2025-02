Jenna Ortega soll angeblich große Marvel-Rolle spielen: Vor 12 Jahren ist sie schon mal im MCU aufgetreten

Einem neuen Gerücht zufolge soll Jenna Ortega mit Marvel über eine bedeutende MCU-Rolle gesprochen haben. Aufmerksame Fans können sie schon in einem älteren Film des Franchise entdecken.

Spätestens mit ihrer Hauptrolle im Netflix-Hit Wednesday ist Jenna Ortega zum gefeierten Weltstar aufgestiegen. Die nächste konsequente Weiterentwicklung ihrer Karriere könnte eine große Rolle in einem kommenden Marvel-Blockbuster sein. Einem neuen Gerücht zufolge soll es dazu jetzt schon ein Treffen gegeben haben. Es wäre übrigens nicht Ortegas erster Auftritt im Marvel Cinematic Universe (MCU).

Jenna Ortega soll angeblich für große Marvel-Rolle im Gespräch sein

Das aktuelle Gerücht stammt laut Comic Book Movie von dem bekannten Scooper Daniel Richtman. Der gut vernetzte Hollywood-Insider liefert immer wieder exklusive Neuigkeiten aus der Branche, die sich oft, aber nicht immer als wahr entpuppen. Laut Richtman soll sich Jenna Ortega kürzlich mit Marvel Studios getroffen haben, um über eine große MCU-Rolle zu sprechen.

Von einer offiziellen Bestätigung ist dieses Gerücht weit entfernt. Bekannt ist nicht, wie das Gespräch verlaufen ist oder für welchen Marvel-Blockbuster (oder -Serie) Ortega in Frage kommen soll.



Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass sich das Studio hinter dem Superhelden-Universum auf junge, angesagte Stars konzentriert. So ist es zum Beispiel auch zur Besetzung von Florence Pugh als Black Widow-Adoptivschwester Yelena Belova gekommen.

Jenna Ortega spielte 2013 in einem MCU-Blockbuster mit

Falls Jenna Ortega wirklich in das Superhelden-Universum kommen sollte, wäre es nicht ihr erster Auftritt. 2013 war sie in Iron Man 3 als damals 10-jährige Kinderschauspielerin in der Rolle der Tochter des Vize-Präsidenten Rodriguez (Miguel Ferrer) zu sehen.

Fans des Stars warten gerade vor allem sehnsüchtig auf den Start von Wednesday Staffel 2. Ein genaues Release-Datum der neuen Folgen ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird Season 2 irgendwann im Herbst 2025 bei Netflix veröffentlicht.