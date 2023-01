Wednesday-Star Jenna Ortega gehört zum MCU: Das war ihre herzzerreißende Rolle im Blockbuster mit Robert Downey Jr.

In Wednesday bei Netflix feiert Jenna Ortega derzeit ihren größten Erfolg. Dabei war sie schon als Kinderdarstellerin Teil des Marvel Cinematic Universe.

Wusstet ihr, dass Jenna Ortega bereits vor zehn Jahren Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) war? Es wäre verständlich, wenn euch ihre Rolle nicht sofort einfällt. Denn die Hauptdarstellerin aus Wednesday und erfahrene Scream-Queen war damals noch eine Kinderdarstellerin und hatte eine kleine – allerdings nicht unbedeutende – Rolle in Iron Man 3.

Wen spielt Wednesday-Star Jenna Ortega im MCU?

2013 kam Iron Man 3 mit Robert Downey Jr. ins Kino und um die Rolle von Jenna Ortega einzuordnen, benötigen wir einen kurzen Handlungsabriss:

In dem dritten Iron Man-Abenteuer entwickelt Wissenschaftler Aldrich Killian (Guy Pearce) den sogenannten Extremis Virus, der unter anderem die regenerativen Heilungs-Fähigkeiten stärkt. Killian entführt im Verlauf des Films den US-Präsidenten (William Sadler). Die nötigen Informationen dafür bekommt er von dem Vize-Präsidenten Rodriguez (Miguel Ferrer). Der steckt mit Killian unter einer Decke. Den Rodriguez' kleine Tochter hat ein Bein verloren und Killian verspricht ihm, dass sie es mit Extremis wieder erhalten könnte.

Diese kleine Tochter des Vize-Präsidenten wird von der damals zehnjährigen Jenna Ortega gespielt. (via Screen Rant )

Disney Jenna Ortega in Iron Man 3

Es ist eine kleine, aber herzzerreißende Rolle, die zwar keinen Namen hat (die IMDb führt sie als Vice President's Daughter), aber erklären soll, warum ein eigentlich guter Mann eine furchtbare Entscheidung trifft.

Kann der Netflix-Star trotzdem noch ins MCU zurückkehren?

Wir wissen nicht, wie die Geschichte des Mädchens nach dem Ende von Iron Man 3 weitergeht, außer dass ihr Vater durch die vereinten Kräfte von Tony Stark (Robert Downey Jr.) und James Rhodes (Don Cheadle) in den Knast kommt.

Wahrscheinlicher wäre aber sowieso, dass Jenna Ortega einfach eine neue Marvel-Rolle übernimmt, falls Marvel Studios ihre Talente für sich sichern will. Stars wie Gemma Chan (Captain Marvel, Eternals) und Michelle Yeoh (Guardians of the Galaxy Vol. 2, Shang-Chi) haben viel größere Rollen in früheren Marvel-Filmen gespielt und kamen trotzdem mit neuen Figuren zurück. Einem MCU-Auftritt steht für Jenna Ortega also nichts im Wege.

Als Nächstes sehen wir die Schauspielerin aber wieder im Horror-Genre. In Scream 6 kehrt sie am 9. März 2023 in die Kinos zurück

Alles zu Wednesday Staffel 2: Start, Handlung und Erklärung zum Amazon-Gerücht.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

