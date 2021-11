Jetzt auf Amazon Prime: Deutsches Meisterwerk überwältigt mit unfassbar gutem Schock-Ende

Im Streaming-Angebot von Amazon Prime versteckt sich einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Es handelt sich um Christian Petzolds Phoenix mit Nina Hoss und Ronald Zehrfeld.

Es gibt momentan keinen deutschen Regisseur, der verlässlicher herausragende Filme abliefert als Christian Petzold. Zuletzt verzauberte er mit Transit und Undine, beide mit Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen. Bekannt ist der Filmemacher darüber hinaus für die Filme, die er zusammen mit Nina Hoss gedreht hat.

Ihre bekannteste Zusammenarbeit dürfte das gefeierte DDR-Drama Barbara sein. Der beste Film, den die beiden auf die Leinwand gebracht haben, ist jedoch ein anderer: Phoenix. Hier tauchen wir noch tiefer in die deutsche Geschichte. Die Handlung spielt im Herbst 1945 und zeigt uns Deutschland kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Jetzt auf Amazon Prime: Christian Petzolds bester Film mit Nina Hoss entführt in die Wirren der Nachkriegszeit

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die Jüdin Nelly (Nina Hoss). Mit schweren Verletzungen im Gesicht hat sie die Gefangenschaft im KZ Auschwitz überlebt. Als sie nach Berlin kommt, unterzieht sie sich einer Gesichtsoperation und begibt sich daraufhin auf die Suche nach ihrem Ehemann Johnny (Ronald Zehrfeld)

Hier könnt ihr den Trailer zu Phoenix schauen:

Phoenix - Trailer (Deutsch) HD

Johnny geht davon aus, dass seine Frau tot ist, und erkennt Nelly aufgrund der Operation nicht wieder. Dennoch fühlt er sich an sie erinnert und schlägt der fremden Frau vor, dass sie Nellys Rolle einnehmen könnte. Nicht zuletzt würde er dadurch an das Vermögen ihrer Familie gelangen. Nelly spielt fortan ihre eigene Doppelgängerin.

Jetzt auf Amazon Prime: Phoenix verbeugt sich vor Hitchcock und wartet mit einer der besten Schlussszenen auf

Die Prämisse von Phoenix geht auf den Krimi Der Asche entstiegen von Hubert Monteilhet sowie Alexander Kluges Kurzgeschichte Ein Liebesversuch zurück. Noch spannender wird Petzolds Werk durch seine filmischen Vorbilder, allen voran Alfred Hitchcocks Meisterwerk Vertigo - Aus dem Reich der Toten und der Horrorthriller Das Schreckenshaus des Dr. Rasanoff aka Augen ohne Gesicht von Georges Franju.

Petzold verarbeitet ein aufwühlendes Kapitel der deutschen Geschichte durch das Doppelgängermotiv und greift darüber hinaus Elemente des Film noir auf. Filme, die sich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen, gibt es viele. Aber nur wenige tun das so virtuos, elegant und niederschmetternd wie Phoenix.

© Phoenix Piffl Medien

Geschichte und Filmgeschichte gehen bei Petzold Hand in Hand. Er entdeckt, gräbt aus und schreibt neu. Über 98 Minuten hinweg baut Phoenix eine unglaubliche Anspannung auf, die sich in der zerreißenden Schlussszene des Films entlädt, allerdings nicht mit einem lauten Knall, sondern durch die Klänge von Speak Low .

Wo viele Filme in Erklärungsnot geraten, schafft Petzold einen puren Kinomoment, um die komplexen Gefühle zu transportieren. Das Kriegstrauma ist tief in Phoenix verankert. Es wird geschwiegen, verdrängt und vergessen. Doch dann kehrt durch ein paar unscheinbare Töne alles zurück und verändert die Welt der Figuren.

Am Ende stehen Schock und Selbstbestimmung. Ein Zittern, das sich durch den gesamten Film zieht und von den körnigen, wunderschönen 35mm-Aufnahmen weitergetragen wird. Wenn wir uns in Petzolds Schaffen umschauen, mangelt es nicht an eindrucksvollen Schlussszenen. Phoenix hat aber definitiv die beste.

