Jetzt auf Netflix: Zwei Stunden Action und Spannung mit einer der besten Videospielverfilmungen aller Zeiten

Vor ein paar Tagen ist bei Netflix das unterschätzte Tomb Raider-Reboot mit Alicia Vikander als Lara Croft eingetroffen. Es ist eine der besten Videospielverfilmungen.

Videospielverfilmungen haben keinen guten Ruf. Obwohl Hollywood in den vergangenen Jahren einige ambitionierte und kostspielige Versuche in diesem Feld unternommen hat, stand am Ende meist eine Enttäuschung. Angefangen bei Assassin's Creed über Warcraft: The Beginning bis hin zu Mortal Kombat: Hier wurde massig Potential verschenkt.

Eine Ausnahme bildet das Tomb Raider-Reboot aus dem Jahr 2018. Unter der Regie von Cold Prey-Regisseur Roar Uthaug schlüpft Ex Machina-Star Alicia Vikander in die Rolle der legendären Videospielheldin Lara Croft. Das Ergebnis ist ein action- und spanungsreicher Abenteuerfilm, der definitiv den Geist der Vorlage einfängt. Aktuell könnt ihr ihn auf Netflix streamen.

Tomb Raider: Alicia Vikander als Lara Croft bei Netflix

Die Handlung von Tomb Raider orientiert sich an dem gleichnamigen Videospiel-Reboot aus dem Jahr 2013. Wir erleben somit die Origin-Story der späteren Abenteuerin Lara Croft, die sich auf eine gefährliche Reise begibt. Sie will herausfinden, was mit ihrem Vater passiert ist, der vor sieben Jahren spurlos verschwunden ist. Dabei bekommt sie es mit der zwielichtigen Organisation Trinity zu tun.

Hier könnt ihr den Tomb Raider-Trailer schauen:

Tomb Raider - Trailer (Deutsch) HD

Neben der Geschichte greift der Tomb Raider-Film zahlreiche weitere Merkmale der zugrundeliegenden Videospielreihe auf. Angefangen beim Herausfinden von Geheimnissen über den Kampf gegen die Natur und diverse Gegner bis hin zu den eindrucksvollen Actionszenen. Tomb Raider ist sehr gut darin, die furiosen Bewegungen des Spiels in eine adrenalingeladene Filmsprache zu übersetzen.

Dass der Tomb Raider-Film so gut funktioniert, liegt ebenfalls an seiner Hauptdarstellerin, Alicia Vikander. Nach Angelina Jolie ist sie die zweite Schauspielerin, die Lara Croft in einem Live-Action-Film verkörpert. Ihre Interpretation fokussiert sich nicht nur auf die Action- und Survival-Elemente, sondern erforscht ebenfalls die zerbrechliche Seite der ikonischen Figur, die seit 1994 die Popkultur prägt.



Tomb Raider: Alicia Vikander soll für Teil 2 zurückkehren

Obwohl der Tomb Raider-Film an den Kinokassen nicht zum Überflieger geworden ist, hat er genug eingespielt, dass Warner Bros. an dem Reboot mit seiner jetzigen Besetzung festhalten will. Ursprünglich sollten Ben Wheatley (Regie) und Amy Jump (Drehbuch), das Duo hinter Filmen wie High Rise und Free Fire, die Fortsetzung ins Kino bringen.

Zuletzt haben die beiden dem Projekt jedoch den Rücken gekehrt. Laut aktuellem Stand arbeitet Lovecraft Country-Showrunnerin Misha Green an einem Drehbuch für den zweiten Teil, den sie auch als Regisseurin umsetzen soll. Alicia Vikander wird als Lara Croft zurückkehren. Ein konkreter Starttermin steht noch nicht fest.

