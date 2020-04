Tomb Raider 2 - Alles über die Fortsetzung mit Alicia Vikander als Lara Croft

Alicia Vikander stürzt sich in Tomb Raider 2 erneut als Lara Croft in ein aufregendes Abenteuer. Wir haben die wichtigsten Infos zur Fortsetzung der Videospielverfilmung zusammengetragen.

Obwohl es lange Zeit nicht so aussah, bekommen wir sie nun doch, die Fortsetzung zum Tomb Raider-Reboot mit Alicia Vikander in der Hauptrolle. Erneut stürzt sich Lara Croft in ein aufregendes Abenteuer. Im Gegensatz zum ersten Teil haben sich beim Nachfolger jedoch einige Dinge verändert. Tatsächlich sieht es so aus, als erwarte uns ein kompletter Kurswechsel mit Tomb Raider 2.

Wir haben alle Informationen zusammengetragen, die bisher über den Nachfolger der Videospieladaption bekannt sind, und werden den Artikel auch in Zukunft mit den wichtigsten Neuigkeiten updaten, damit ihr auf dem neusten Stand bleibt.

Wann startet Tomb Raider 2 in den Kinos?

Der US-amerikanische Kinostart von Tomb Raider 2 ist aktuell auf den 19.03.2021 datiert. Hierzulande steht noch kein konkretes Datum fest, wir gehen aber davon aus, dass der deutsche Start zeitgleich erfolgt.

Kehrt Alicia Vikander als Lara Croft in Tomb Raider 2 zurück?

Ja, Alicia Vikander kehrt in Tomb Raider 2 als Lara Croft zurück, nachdem sie im Reboot von 2018 erstmals in der Rolle zu sehen war. Zuvor verkörperte Angelina Jolie die Videospiel-Ikone Anfang der 2000er Jahre in zwei Verfilmungen (Lara Croft: Tomb Raider und Lara Croft: Tomb Raider 2 - Die Wiege des Lebens).

Auf welchem Videospiel basiert Tomb Raider 2?

© Warner Bros. Alicia Vikander als Lara Croft in Tomb Raider

Der erste Tomb Raider-Film mit Alicia Vikander orientierte sich sehr stark am Reboot-Spiel aus dem Jahr 2013. Zu diesem sind inzwischen zwei Fortsetzungen erschienen, namentlich Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, die sich schon vom Tonfall her ideal als Vorlage für den neuen Kinofilm anbieten würden. Bisher wurde allerdings noch nicht bestätigt, inwieweit Tomb Raider 2 auf eines der Videospiele zurückgreift.

Werden wir die böse Geheimorganisation Trinity wiedersehen?

Achtung, Spoiler zu Tomb Raider: Genauso wie Lara Croft in den Reboot-Spielen bekam es Alicia Vikander in ihrem ersten Abenteuer mit der bösen Geheimorganisation Trinity zu tun. Am Ende des ersten Teils stellte sich heraus, dass deren Unternehmen Patna eine Tochtergesellschaft von Croft Holdings ist.

Somit erweist sich auch die von Kristin Scott Thomas gespielte Ana Miller als heimliche Bösewichtin und Drahtzieherin im Hintergrund, die Lara manipuliert und sie dazu bringt, ihr die Kontrolle für Croft Holdings zu überschreiben. Es wäre durchaus vorstellbar, dass Tomb Raider 2 an diesen Cliffhanger anschließt.

Wer schreibt das Drehbuch zu Tomb Raider 2 und wer führt Regie?

© Warner Bros. Alicia Vikander als Lara Croft in Tomb Raider

Hier wird es spannend: Nachdem der erste Teil vom norwegischen Regisseur Roar Uthaug inszeniert wurde und sich auf ein Drehbuch von Geneva Robertson-Dworet und Alastair Siddons stützte, setzt sich das Kreativteam von Tomb Raider 2 völlig neu zusammen. Federführend ist dieses Mal Amy Jump, während ihr Ehemann Ben Wheatley die Regie übernimmt.



Gemeinsam haben die beiden bereits einige eigenwillige Projekte umgesetzt, etwa den psychedelischen Schwarz-Weiß-Albtraum A Field in England, die hypnotische J.G. Ballard-Adaption High-Rise und das Actionfeuerwerk Free Fire mit Brie Larson und Armie Hammer in den Hauptrollen. Für Tomb Raider 2 bedeutet das, dass wir uns definitiv auf einige Veränderungen gefasst machen sollten. Die beiden sind ein explosives wie unberechenbare Duo.

