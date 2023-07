Jetzt bei Amazon: 230 Jahre alte Fantasy-Geschichte sorgt in Neuverfilmung für Harry Potter-Gefühle

Zu Amazon Prime ist eine neue Fantasy-Verfilmung gestoßen, deren Vorlage zwar schon zwei Jahrhunderte alt ist, die uns in ihrer Neuauflage aber ein modernes Abenteuer mit Harry Potter-Vibes präsentiert.

Acht Monate nach dem Kinostart könnt ihr den Fantasy-Film The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte jetzt auch im Stream, bei Amazon Prime *, erleben. 1791 führte Wolfgang Amadeus Mozart seine berühmte Oper Die Zauberflöte erstmals auf – jetzt erschließt der deutsche Fantasy-Film die legendäre Geschichte 232 Jahre später einer neuen Generation.

Deutsche Fantasy mit Harry Potter-Parallelen: The Magic Flute bei Amazon

Der junge Brite Tim Walker (Netflix-Fantasy-Star Jack Wolfe aus der 2. Staffel Shadow and Bone) kommt in The Magic Flute aufs berühmte, österreichische Mozart-Internat, um Sänger zu werden. Doch statt hier nur Musik-Unterricht zu nehmen und sich gegen gemeine Mitschüler zu wehren, stolpert er zusätzlich durch ein magisches Portal, das ihn in die Welt der Zauberflöte transportiert.

Nun muss der Jugendliche sich in der Fantasy-Rolle des Prinzen Tamino bewähren, schwierige Aufgaben meistern und trifft auf weltberühmte Figuren wie die Königin der Nacht oder seinen Sidekick Papageno (Game of Thrones-Star Iwan Rheon).

Tobis The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte

Schon der Trailer zum Fantasy-Film legte mit seinem magischen Internat, Riesenschlangen und Geheimtüren Harry Potter-Vergleiche nahe. Eingebettet in eine Gegenwarts-Erzählung hält The Magic Flute bei seinen Portal-Reisen in die Zauberflöten-Welt aber trotzdem an Mozarts Musik fest und gibt dabei bekannte Stücke der Oper als Musical-Nummern zum besten.

Produziert wurde The Magic Flute unter anderem vom deutschen Regie-Export Roland Emmerich (Independence Day). In Nebenrollen der deutschen Fantasy-Produktion, die mit englischsprachigen Stars gedreht wurde, könnt ihr zudem die hierzulande bekannten Gesichter von Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Tedros Teclebrhan und Waldemar Kobus entdecken. Amadeus-Fans werden sich in der Besetzung außerdem über den Auftritt von F. Murray Abraham als Mozart-Internatsleiter freuen.

