Jetzt bei Amazon: 3000 Jahre altes Abenteuer-Epos, das mit auffälligen Herr der Ringe-Ähnlichkeiten überrascht

Bei Amazon landet heute ein Abenteuer-Epos, das erzählerisch und ästhetisch Parallelen zu Der Herr der Ringe aufweist. Aber Vorsicht: Es als Fantasy zu bezeichnen, könnte einige vor den Kopf stoßen.

Amazon Prime Video ist längst die Heimat der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Schaut man sich den Trailer zum brandneuen Abenteuer-Format Das Haus David an, könnte man glatt vermuten, es handle sich um eine neue Staffel über lockige Harfüße und zauselige Zauberer. Die Vorlage ist jedoch kein biblischer Tolkien-Schinken, sondern die tatsächliche Bibel.

Das Haus David bei Amazon: Biblische Erzählung als Abenteuer-Epos

In House of David wir die altbekannte Geschichte aus dem Altem Testament als Abenteuerserie adaptiert. Erzählt wird von David (Michael Iskander), der etwa 1000 Jahre vor Christus vom einfachen Hirtenjungen zum König Israels aufsteigt, nachdem er den überlegenen Riesen Goliath mit seiner Steinschleuder bezwingt. Von König Saul (Ali Suliman) wird er zusätzlich gegen die Philister in den Krieg geschickt.

Dallas Jenkins (The Chosen One) dachte sich das Konzept gemeinsam mit den beiden Showrunnern Jon Erwin und Jon Gunn aus, die sich ihre frommen Sporen bereits mit christlichen Filmen wie Ordinary Angels oder I Still Believe verdienten.

Gedreht wurde Das Haus David in Griechenland und Kanada, wo auch Stephen Lang als Samuel, Ayelet Zurer als Königin Ahinoam, Oded Fehr als Abner und Louis Ferreira als Isai vor der Kamera standen.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Wann startet Das Haus von David und wie viele Folgen gibt es?

Das biblische Abenteuer-Epos ist ab dem 27. Februar 2025 in der Prime Video-Flatrate enthalten und umfasst acht Episoden. Drei Folgen sind sofort verfügbar, danach geht es im Wochentakt weiter, bis die Staffel am 3. April komplett ist.

Mit einer 2. Staffel sollte nicht gerechnet werden, da es sich bei Das Haus David um eine Miniserie handelt, die im Finale auf einen Abschluss hinausläuft. Sollte das Format sehr erfolgreich sein, sind weitere Sandalen-Formate mit Bibelvorlage aber nicht ausgeschlossen. Schließlich müssen keine Rechte erworben werden, um das Alte oder Neue Testament zu verfilmen.

