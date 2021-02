Jetzt bei Amazon: Der erfolgreichste Kinofilm 2020 erschüttert mit einer gigantischen Film-Schlacht

Der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2020 kommt endlich nach Deutschland. Ihr könnt den aufreibenden Kriegsfilm ab heute bei Amazon und anderen VOD-Anbietern streamen.

Ab heute könnt ihr bei Amazon den erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2020 kaufen. Der Kriegsfilm The 800 schlug an den Kassen weltweit sowohl Tenet als auch Bad Boys 3. Das hängt mit der Coronavirus-Pandemie zusammen, aber auch mit seiner außergewöhnlichen Umsetzung. Warum der Film an eine Mischung aus Christopher Nolans Dunkirk und Zack Snyders 300 erinnert und weshalb er sich lohnt, erfahrt ihr hier.

Aus drei Gründen lohnt sich der Kriegsfilm The 800 bei Amazon:

Die Grundidee bietet Abwechslung im Kriegsfilm-Einerlei.

The 800 zeigt eine Seite, die sonst in chinesischen (Kriegs)Filmen rar ist.

Die aufreibende Schlacht wird handwerklich erstklassig inszeniert.

Den Blockbuster The 800 jetzt bei Amazon streamen *

Der größte Blockbuster 2020 kommt nach Deutschland: Das erwartet euch in The 800

Der chinesische Blockbuster The 800 ist eine Großproduktion. Es ist der erste chinesische Spielfilm, der vollständig mit IMAX-Kameras gedreht wurde und für die Musik wurde Aquaman-Komponist Rupert Gregson-Williams angeheuert.

Der gigantische Aufwand floss in die detailgenaue Dramatisierung einer historischen Schlacht. Im Jahr 1937 wird die Metropole Shanghai von japanischen Truppen belagert. Als die chinesische Armee die Verteidigung nicht mehr aufrechterhalten kann, steht der Rückzug an. Doch ein Regiment erhält einen undenkbaren Auftrag.



Schaut euch den deutschen Trailer für The 800 an:

The 800 - Trailer (Deutsch) HD

Knapp 500 Mann sollen ein Lagerhaus vor der japanischen Armee verteidigen. Als propagandistisch aufgebauschte 800 gehen sie in die Geschichte ein.

Der surreale Rahmen der Schlacht: Auf der einen Seite des Flusses wird das Lagerhaus umkämpft. Auf der anderen führen britische und andere Bewohner*innen in der sogenannten internationalen Konzession ihr Leben weiter, als würde nichts geschehen. Dadurch bietet The 800 ein einmaliges Szenario für das erschreckende Gemetzel.

Dunkirk trifft 300 im Kriegsfilm aus China

Heraus kommt eine Mischung aus Dunkirk und 300. Ähnlich wie in Christopher Nolans Dunkirk verlieren die Hintergrundgeschichten einzelner Figuren im spürbar aufreibenden Häuserkampf an Bedeutung. Gleichzeitig liegt dem Film wie bei Zack Snyders 300 die Idee eines Kampfs von David gegen Goliath zugrunde. Es geht bis zum letzten Mann.

Nur sehen wir in The 800 keine gestählten Körper und verehrungswürdige Heroen. Abgemagerte, ängstliche Gesichter dominieren das Bild. Vorgesetzte erschießen Deserteure und Gefangene. Kindersoldaten ziehen in den Tod. Das Grauen regiert.

Die Darstellung der Armee ist für chinesische Kriegsfilme ungewohnt. Das hat einen einfachen und gleichzeitig komplexen Grund.

The 800 zeigt eine für chinesische Filme ungewohnte Seite des Krieges

In The 800 kämpfen nicht die Kommunisten gegen die japanischen Invasoren, sondern die sogenannte Nationalrevolutionäre Armee unter General Chiang Kai-shek. Dadurch wird der Film zu etwas Besonderem im Einerlei chinesischer Kriegsfilme.

© Koch Films © Huayi Brothers © Huayi Brothers © Huayi Brothers

General Chiang war ein entschiedener Gegner der Kommunisten. Deshalb wurde The 800 von der Zensur der Volksrepublik China mit Argusaugen betrachtet. Rund 13 Minuten wurden angeblich aus dem Film entfernt.

Der vielschichtige Kriegsfilm kann es mit Hollywood aufnehmen

Heraus kam ein dennoch faszinierender Kriegsfilm. Als Inszenierung einer erschütternden Schlacht muss sich The 800 vor Hollywood-Vergleichen nicht scheuen.

Schauen wir jedoch über die durch Mark und Bein gehenden Granaten und Schreie hinweg, bleibt ein vielschichtiger Film. Das Drehbuch kann härter mit der chinesischen Armee verfahren (es sind schließlich keine Kommunisten), ist aber gleichzeitig im Begriff, deren Soldaten zum Mythos zu stilisieren.

Das Ergebnis ist manchmal pathetisch, manchmal verwirrend ob der vielen Figuren, aber immer spannend. Auch deswegen sammelte der Film 2020 über 470 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.



The 800 gibt es jetzt in Deutschland bei Amazon und Co. als Video on Demand

In Deutschland feiert The 800 heute seine Video-on-Demand-Premiere. Bei Amazon * könnt ihr den Film derzeit in HD oder SD-Qualität kaufen. Darüber hinaus ist er bei Apple TV, Google Play, Maxdome und im Sky Store erhältlich.

Ihr könnt den Film aber auch für eure Heimkino-Sammlung vorbestellen. Am 22. April 2021 erscheint The 800 in Deutschland auf Blu-ray bei Amazon * und anderen Händlern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.