Tenet nur auf Platz 3: Der erfolgreichste Film des Jahres kommt nicht aus Hollywood

Große US-Kassenerfolge sind im Corona-Jahr ausgeblieben. Sogar der erfolgreichste Film 2020 kommt nicht aus Hollywood. Das Rennen hat der Kriegsfilm The 800 aus China gemacht.

Das Kinojahr 2020 war wegen der Corona-Pandemie hart für Hollywood. Das lässt sich nicht nur an einzelnen Filmen beobachten, sondern auch an der Top 10 der erfolgreichsten Filme 2020. Zum ersten Mal in der Geschichte der Box Office-Auswertungen steht auf Platz 1 kein Blockbuster aus Hollywood, sondern aus China. (via IMDB-Pro )

Hollywood unter Druck: Warum China die US-Studios in Bedrängnis bringt



Im Oktober 2020 meldete zudem The Hollywood Reporter , dass China erstmals Nordamerika beim Kino-Einspielergebnis überholt hat. Schon seit mehreren Jahren wird prophezeit, dass das bevölkerungsreichste Land der Welt dies erreichen wird. Nun ist es durch die Corona-Krise passiert: Über 2 Milliarden Dollar wurden an den chinesischen Kinokassen umgesetzt, vorrangig mit einheimischen Filmen.



Das sind die 10 erfolgreichsten Filme 2020

Unter den 10 erfolgreichsten Filmen des Kinojahres 2020 weltweit befinden sich zwei chinesische Streifen. Auf Platz 1 steht der Kriegsfilm The 800. Neben dem Schlachtenepos hat es noch der Animationsfilm Legend of Deification in die Top-Liste geschafft.

Normalerweise bewegen sich die Einspielergebnisse der ersten 3 Plätze der Top10 um die 1 Milliarde Dollar. 2020 dagegen hat der erfolgreichste Film sogar weniger als die Hälfte eingespielt. Für den chinesischen Markt ist dies ein großer Erfolg, für Hollywood ein Desaster.

Was wird im Kriegsfilm The 800 erzählt?

1937 war Shanghai von der kaiserlich japanischen Armee besetzt. Die chinesische Armee musste sich zurückziehen. Übrig blieb ein Lagerkomplex, in dem sich Oberstleutnant Xie Jinyuan mit ca. 800 Soldaten, Deserteuren, einfachen Bauern und Kriminellen befand. Sie verschanzten sich in dem Lagerhaus und kämpften mehrere Tage verbittert gegen die Invasoren.

The 800 auf DVD, Blu-ray und als Steelbook Zu Amazon Jetzt vorbestellen

Ihnen gegenüber standen ca. 20.000 japanische Soldaten. Die Opfer der chinesischen Kämpfer sollten den Vormarsch der Japaner stoppen. Nach den Verlusten von Peking und Shanghai war eines der Ziele, dem chinesischen Volk moralischen Auftrieb zu geben. Zudem sollte internationale Aufmerksamkeit die Unterstützung der Alliierten ankurbeln.

Schaut auf den Trailer zu The 800!

The Eight Hundred - Trailer (English Subs) HD

In China war The 800 das Schlachtenepos ein riesiger Erfolg. Hinter großen Kriegsfilmen wie Dunkirk oder 1917 muss sich der Film nicht verstecken. Spektakuläre Bilder, aufwendige Spezialeffekte sowie actionreiche Spannung werden dem Film attestiert.

Ab dem 25. Februar 2021 haben auch deutsche Interessenten die Möglichkeit The 800 zu sehen. Der Film ist dann auf DVD, Blu-ray und im Steelbook verfügbar.



Was haltet ihr von den 10 erfolgreichsten Filme des Kinojahres 2020? Wie viele davon habt ihr gesehen?