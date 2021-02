Wonder Woman 1984: Der deutsche Streaming-Start erlöst uns endlich von der Qual des Wartens

Lange war unklar, wann wir Wonder Woman 1984 in Deutschland sehen werden. Jetzt steht fest: Der DC-Blockbuster wird nächste Woche bei Sky als Stream veröffentlicht.

Die letzten Wochen waren eine Qual. Während in den USA die langersehnte DC-Fortsetzung Wonder Woman 1984 pünktlich zu Weihnachten im Kino sowie auf dem Streaming-Dienst HBO Max veröffentlicht wurde, rückte das hiesige Startdatum immer weiter in die Ferne, ehe das Schicksal des Superhelden-Blockbusters völlig unklar war.

Wonder Woman 1984 in Deutschland bei Sky als Stream

Nun erreicht uns jedoch eine Pressemitteilung, die Erlösung verspricht: Wonder Woman 1984 hat endlich wieder einen deutschen Start. Schon nächste Woche, am 18. Februar 2021, wird der Film hierzulande veröffentlicht. Vorerst allerdings nicht im Kino, sondern bei Sky Cinema, Sky Q und dem monatlich kündbaren Streaming-Angebot Sky Ticket.

Der Wonder Woman 1984 begeistert mit Humor und Action:

Wonder Woman 1984 - Trailer (Deutsch) HD

Die Hoffnung auf einen deutschen Kinostart ist damit nicht verloren. Matthias Kistler, Vice President Aquisitions bei Sky Deutschland, betont in einem kurzen Statement, dass Wonder Woman 1984 definitiv noch ins Kino kommen wird.

Wir freuen uns sehr, zusammen mit unserem langjährigen Partner Warner Bros den Hitfilm 'Wonder Woman 1984' bereits vor dem Kinostart bei Sky präsentieren zu können und zugleich sicherzustellen, dass die Kinos bei Wiedereröffnung ebenfalls Zugriff auf diesen außergewöhnlichen Erfolgsfilm haben."

Ein konkreter Kinostart existiert allerdings noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass Warner Bros. diesen bekannt gibt, sobald in Deutschland die Kinos wieder öffnen.

Nach Wonder Woman 1984: Noch mehr Warner-Filme bei Sky

In den USA veröffentlicht Warner sein gesamtes Line-up 2021 gleichzeitig im Kino und auf HBO Max. Ein solches Vorhaben ist in Deutschland trotz der Wonder Woman 1984-Veröffentlichung

Dennoch treffen zwei kommende Warner-Filme deutlich früher bei Sky ein. Es handelt sich um den Thriller The Little Things und das Drama Judas and the Black Messiah. Beide Filme werden 28 Tage nach ihrem Kinostart auf Sky veröffentlicht.

Der Trailer zu Judas and the Black Messiah sieht richtig stark aus:

Judas and the Black Messiah - Trailer (English) HD

Nun sind wir gespannt, ob kommende Blockbuster wie Godzilla vs. Kong, The Suicide Squad und Dune ebenfalls zügig ins Sky-Angebot wandern. Und dann wäre da noch Zack Snyder's Justice League, bei dem wir auf einen zeitnahen Deutschlandstart warten.

