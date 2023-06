Jetzt bei Amazon: Mega-Phänomen, das ungestraft Hunde durch die Gegend kickt

Fans einer ganz besonderen Art Humor können ab heute bei Amazon Prime ein deutsches Phänomen schauen: Das Känguru von Marc-Uwe Kling hat den Streaming-Dienst zu seiner neuen WG erkoren.

Frisch zum Juni-Streaming-Programm von Amazon Prime * stößt die erste Verfilmung einer Kunstfigur, die in Deutschland zahllose Fans hat: Die Känguru-Chroniken begleiten das Treiben eines kommunistischen Beuteltiers in Berlin. Und spätestens, wenn besagtes Känguru im Park nervige Köter in hohem Bogen durch die Gegend tritt und anschließend ihre Flugbahn bewertet, sollte klar sein, dass hier in Sachen Humor keine Gefangenen gemacht werden.

Die Känguru-Chroniken sind ein echtes Phänomen

Das von Marc-Uwe Kling erschaffene Känguru startete in kleinen lustigen Erzählungen sowie mit Radio-Clips und trat seinen Siegeszug durch Deutschland anschließend mit vier Büchern * an, die vor allem als Hörbücher * populär wurden. Mittlerweile existieren Merchandise-Produkte, Comics, mehrere Känguru-Kartenspiele * und zwei Filme. Der erste davon streamt ab sofort bei Amazon Prime.

Warner/X-Verleih Die Känguru-Chroniken

Worum geht's? Es klingelt an der Tür des (fiktiven) Berliner Kleinkünstlers Marc-Uwe (Dimitrij Schaad): Ein Känguru (gesprochen von Marc-Uwe Kling) steht davor und fragt, ob es sich Zutaten für Eierkuchen borgen kann. Es ist der Beginn einer wunderbar-absurden Freundschaft. Denn bald zieht das Tier auch als Mitbewohner ein und beginnt, mit großer Klappe gegen Gentrifizierung, Nazis und andere Störfaktoren vorzugehen. Wobei weitere markige Figuren wie die Bardame Herta oder die türkischen Brüder Friedrich-Wilhelm und Otto-Von seinen Weg kreuzen.

Der Film Die Känguru-Chroniken kommt dabei als Mischung bekannter Einlagen (Hunde-Weit-Kicken, "Halt mal kurz", Schnapspralinen-Besessenheit) und neuer Späße daher. Ob auch bei euch der philosophisch-politische Anarcho-Humor das "Zertifikat witzig" erhält, könnt ihr ab sofort bei Amazon herausfinden.

Letztes Jahr startete mit Die Känguru-Verschwörung auch die Filmfortsetzung der Känguru-Chroniken in den deutschen Kinos, in der sich Marc-Uwe Kling als Regisseur Verschwörungstheoretiker vorknöpfte. Das Sequel gibt es bei Amazon im Stream, aber (vorerst) nur zum Leihen oder Kaufen *.

Mit dabei sind Netflix' große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

