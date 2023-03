Jetzt bei Amazon Prime: Einer von Tarantinos Lieblingsfilmen erzählt gleich 3 verstörende Horror-Geschichten

Welche Filme haben Quentin Tarantino geprägt? Aktuell könnt ihr bei Amazon Prime den Horrorfilm Die drei Gesichter der Furcht streamen, den der Regisseur mehrmals als wichtigen Einfluss erwähnt hat.

Während Quentin Tarantino die Dreharbeiten seines womöglich letzten Kinofilms, The Movie Critic, vorbereitet, beschäftigen wir uns mit dem Werdegang des Filmemachers. Welche Filme haben Tarantino zu dem Regisseur gemacht, der er heute ist? Die drei Gesichter der Furcht steht sehr weit oben auf seiner Lieblingsfilmliste.

Tarantino ist nie verlegen, einen Abstecher in die Filmgeschichte zu unternehmen. Egal ob bei einem Interview am roten Teppich, einem Auftritt in einer Late-Night-Show oder im Zuge einer eigenen Buchveröffentlichung: Tarantino teilt seine Liebe für das Kino, wo er kann. Für Filmfans gibt es dabei immer reichlich Empfehlungen.

Horror-Highlight bei Amazon Prime: Quentin Tarantino über Die drei Gesichter der Furcht

Gegenüber SiriusXM schwärmte der Regisseur vor einiger Zeit von Mario Bavas Horrorfilm Die drei Gesichter der Furcht, der 1964 in die Kinos kam und international unter dem Titel Black Sabbath bekannt ist. Entdeckt hat Tarantino den Film vor bei einer nächtlichen TV-Ausstrahlung. Seitdem ist er von der opernhaften Inszenierung fasziniert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die drei Gesichter der Furcht schauen:

Die drei Gesichter der Furcht - Trailer (Deutsch)

Tarantino nennt Bava sogar im gleichen Atemzug mit einer anderen Regielegende: Sergio Leone, der den Italowestern Spiel mir das Lied vom Tod inszenierte.

Sergio Leone und Mario Bava brachten mich dazu, über Einstellungen und Bildkompositionen nachzudenken. Ich erkannte einen filmischen Stil, eine Handschrift und eine Qualität, die über die Frage hinausgingen, ob der Film gut oder schlecht ist. Selbst wenn ich einen Bava-Film sah, der mir nicht gefiel, erkannte ich immer noch dieselbe Opernqualität.

Besonders spannend: Bei Die drei Gesichter der Furcht handelt es sich um einen Episodenfilm, der sich aus drei Horrorgeschichten zusammensetzt. Zuerst wird eine junge Frau von einem Telefon terrorisiert, später meldet sich ein Vampir zu Wort und dann tauchen wir im Zuge einer Séance ins Reich der Toten ein.

Auch Tarantinos Filme besitzen oft einen episodischen Charakter. Bereits bei seinen Frühwerken Reservoir Dogs und Pulp Fiction ist diese Herangehensweise zu erkennen. Am deutlichsten wird sie bei Death Proof – Todsicher und Inglourious Basterds, die sich sehr deutlich in zwei bzw. fünf große Kapitel unterteilen lassen.

