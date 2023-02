Jetzt bei Amazon Prime: Hugh Jackmans großartiger Sci-Fi-Blockbuster, der im Kino völlig zu Unrecht floppte

In den vergangenen Tagen ist ein sehr empfehlenswerter Science-Fiction-Film bei Amazon Prime eingetroffen. Wenn ihr Reminiscence mit Hugh Jackman noch nicht gesehen habt – gebt ihm eine Chance.

Obwohl oft die Anzahl an Fortsetzungen, Remakes und anderen Franchise-Projekten in Hollywood kritisiert wird, haben es Filme, die auf keiner bekannten Marke basieren, merklich schwer, sich an den Kinokassen durchzusetzen. Das beste Beispiel dafür ist der Science-Fiction-Film Reminiscence, der 2021 in den Kinos floppte.

Trotz Hugh Jackman konnte die gelungene Mischung aus Blade Runner und Chinatown keine schwarzen Zahlen schreiben. Bei einem Budget von 68 Millionen US-Dollar spielte der Film nur 16 Millionen US-Dollar wieder ein. Selbst der zeitgleiche HBO Max-Start in den USA und die Pandemie sind keine Ausrede für dieses schwache Ergebnis.

Science-Fiction bei Amazon Prime: Reminiscence mit Hugh Jackman ist definitiv einen Blick wert

Das hat Reminiscence definitiv nicht verdient. Bereits die Trailer lockten mit faszinierenden Bildern einer versunkenen Stadt. Jetzt könnt ihr bei Amazon Prime in das überschwemmte Miami einer nahen Zukunft eintauchen, in der die Erinnerungen an die Zeit vor dem Anstieg des Meeresspiegels zum kostbarsten Gut geworden sind.

Hier könnt ihr den Trailer zu Reminiscence schauen:

Reminiscence - Trailer (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der Veteran Nick Bannister (Hugh Jackman), der von dem Verlangen nach Erinnerungen profitiert. Er betreibt ein Geschäft, bei dem seine Klient:innen mittels moderner Technologie in ihre eigene Vergangenheit eintauchen und die schönsten Momente wieder und wieder erleben können.

Spannend wird es, sobald die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen. In diesen Momenten fühlt sich Reminiscence wie der geheimnisvolle Bruder von Inception an. Ähnlich wie Leonardo DiCaprio verliert sich Hugh Jackman in einem Labyrinth. Obwohl er es selbst gebaut hat, findet er seinen Weg nicht mehr heraus.

