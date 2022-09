Jetzt bei Amazon Prime: Marvel-Star Oscar Isaac als traumatisierter Folterknecht in großem Film-Geheimtipp 2022

Einer der besten Filme des Jahres ist jetzt auf Amazon Prime verfügbar. Der Thriller packt mit einem finsteren Oscar Isaac und einem unglaublich verstörenden Finale.

Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form zum Kinostart am 3. März 2022 veröffentlicht.

Oscar Isaac ist auf Franchise-Tour. Nachdem er Auftritte im X-Men-Universum, Star Wars und Dune hinter sich gebracht hat, kehrte er als brutaler Marvel-Batman auf Disney+ zurück. Seine bisher düsterste Rolle gibt es aber jetzt auf Amazon Prime zu sehen: Im Ausnahme-Thriller The Card Counter spielt er einen von unvorstellbar grausamen Taten traumatisierten Mann.

Neu bei Amazon Prime: Star Wars-Star Oscar Isaac fesselt in seiner düstersten Rolle

Dabei wirkt William Tell an der Oberfläche eher wie ein etwas seltsamer Einzelgänger: Der stark auf Ordnung bedachte Mann reist als professioneller Spieler durchs Land und verdient dabei sein Geld unter anderem mit der Strategie des Kartenzählens (daher auch der Titel des Films).

Schaut hier den neuesten Trailer zu The Card Counter:

The Card Counter - Trailer (Deutsch) HD

Seine geordnete Welt bricht allerdings in sich zusammen, als er fast zeitgleich auf eine Figur aus seiner Vergangenheit (Willem Dafoe) und einen jungen Fremden (Tye Sheridan) trifft. Vor Tell öffnen sich damit zwei Wege: einer zur Vergebung und einer zur ewigen Verdammnis.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zu The Card Counter.



Denn Tell trägt eine immense Schuld mit sich herum: Im berüchtigten Gefängnis Abu Ghuraib folterte er während des Irak-Kriegs unter Aufsicht von Dafoes Figur Gefangene und verbüßte dafür eine fast zehnjährige Haftstrafe. Sein Vorgesetzter kam jedoch davon. Cirk (Sheridan) bietet Tell eine Möglichkeit zur Rache, während dieser versucht, den jungen Mann vor seinen eigenen Dämonen zu retten.

The Card Counter mit Star Wars-Star Oscar Isaac ist einer der besten Filme des Jahres

Daraus hat Drehbuch-Legende Paul Schrader (Taxi Driver) einen der besten Filme des Jahres gemacht. Die langsame, brodelnd düstere Stimmung des Films erinnert an Neo-Noirs wie Drive und entlädt sich ähnlich wie die Spannung des jungen Kultfilms in einem verstörenden Finale. The Card Counter füllt Tells stille Kontrolliertheit mit einem packenden Gefühl von Schmerz und Schuld auf. Immer wieder durchbrechen verstörende Folter-Sequenzen das kühle Glücksspiel-Setting.

Multitalent Oscar Isaac: Schaut euch diese Szene aus Inside Llewyn Davis an





Inside Llewyn Davis - Clip Please Mr. Kennedy (English) HD

Es wirkt, als wäre jede Figur in The Card Counter von vornherein in die Hölle ihrer eigenen Taten verdammt. Unterstützt von einem packenden Soundtrack und getragen von Oscar Isaac, der das Kriegstrauma seiner Figur an der Leine hält wie einen tollwütigen Hund, scheint die Welt des Films zwischen Roulette-Tischen und Spielautomaten wie der Wartesaal fürs Fegefeuer. Gebrochene Menschen vertreiben sich die Zeit, bis sie für ihre Verbrechen büßen müssen.



Schraders Film, der bei US-Release auch als "einer der besten Filme des Jahres" (via Chicago Sun-Times ) bezeichnet wurde, ist wie langsam dahinrollender Donner: Bisweilen gemächlich, dann überraschend explosiv und am Ende mit einer gewaltigen Entladung. Wer sich auf seine düstere Atmosphäre einlässt, wird einen der derzeit besten Filme auf Amazon Prime erleben.

