Jetzt bei Netflix: 106 Minuten Hochspannungs-Thriller von einem absoluten Action-Gott

Bei Netflix könnt ihr jetzt einen der letzten Filme von Action-Gott Tony Scott sehen. Ein nervenaufreibender Thriller mitten in New York. Denzel Washington und John Travolta spielen die Hauptrollen.

Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 ist der vorletzte Film von Regisseur Tony Scott vor seinem Tod. Scotts Filme gehören zu den absoluten Action-Klassikern unserer Zeit. So verhalf er beispielsweise Tom Cruise mit dem Fliegerfilm Top Gun zu seinem großen Durchbruch. Ein wiederkehrendes Element in seinen Filmen ist die ständige Anspannung, meistens ausgelöst durch einen Wettlauf gegen die Zeit.



Auch in Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 gibt es keine ruhige Minute, weil die Zeit der größte Gegenspieler ist. Den hoch spannenden Film könnt ihr bei Netflix streamen.

Nervenaufreibendes Geiseldrama bei Netflix: Darum geht‘s in Die Entführung der U-Bahn Pelham 123

Wie der Filmtitel schon verrät, wird eine U-Bahn der New Yorker MTA entführt. Der Entführer nennt sich selbst Ryder (John Travolta) und nimmt in einem kleinen Wagon gemeinsam mit drei Komplizen insgesamt 19 Geiseln. Den Kontakt mit der Außenwelt hält er ausschließlich mit dem Fahrdienstleiter Garber (Denzel Washington).

Die Forderung: innerhalb von einer Stunde 10 Millionen US-Dollar in bar. Für jede Minute zu spät wird eine Geisel getötet. Darum kümmern muss sich der scheidende Bürgermeister (James Gandolfini), der eigentlich schon von seinem Ruhestand träumt. Problem ist, Ryder will mit niemand anderem außer dem einfachen Fahrdienstleiter Garber reden. Statt Zügen eine sichere Durchfahrt zu gewähren, hängen jetzt die Leben der Geiseln an seinem Kommunikationsgeschick.

Relativ schnell wird klar, dass Garber und die Einsatzkräfte es nicht mit einem normalen Entführer zu tun haben. Bis hin zur genauen Summe des Lösegelds ist alles durchgeplant. Hinter der Entführung scheint ein viel größerer Komplott zu stecken. Und auch Garber ist nicht frei von Geheimnissen.

Tony Scott und Denzel Washington bei Netflix: Unterschiedliche Stile mal wieder perfekt kombiniert

Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 ist der vierte von insgesamt fünf Filmen, in denen Tony Scott den Schauspieler Denzel Washington in der Hauptrolle besetzt hat. Die gemeinsamen Filme des Duos spielten weltweit insgesamt 780 Millionen US-Dollar ein – 150 davon gehen auf die Entführung der U-Bahn Pelham 123.

Scotts geniale Inszenierung des Action-Thrillers begeistert mit jeder Menge Spannung und starken Bildern. Washington, der schon in den unterschiedlichsten Genres brillierte, zeigt sich auch in Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 von seiner besten Seite. Wer nach einem knackigen und fesselnden Film für einen Action-Abend sucht, ist bei Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 an der richtigen Stelle.

Mit eurem Abonnement könnt ihr den Blockbuster bei Netflix streamen.