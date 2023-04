Jetzt bei Netflix: Bildgewaltiger Horror-Schocker, der in Deutschland über 30 Jahre verboten war

Im Netflix-Abo könnt ihr aktuell Tenebre streamen. Der Horror-Kracher von Dario Argento mixt blutige Mord-Sequenzen mit einer kunstvollen Inszenierung, die staunen lässt.

Kaum ein Regisseur hat so stilvoll simple Horror-Geschichten mit großer Kunst verbunden wie Dario Argento. Neben Größen wie Mario Bava hat er das sogenannte Subgenre des Giallo-Films populär gemacht. Mit Suspiria schuf Argento außerdem einen der besten Horror-Filme aller Zeiten.

In Deutschland waren die brutalen Filme des Regisseurs jahrelang schwer zu bekommen, weil sie oft in der ungeschnittenen Version indiziert wurden. Umso erfreulicher, dass Netflix vor kurzem Tenebrae neu ins Streaming-Angebot aufgenommen hat. Den heftigen Argento-Kracher dürfen sich Horror-Fans nicht entgehen lassen.

Tenebrae begeistert mit Argentos stilistisch brillanter Handschrift

Tenebrae, der bei uns auf Netflix unter dem Titel Tenebre – Der Hauch des Todes zur Verfügung steht, hat eine ähnlich schlichte Handlung wie die meisten Filme des Italieners. Diesmal geht es um einen amerikanischen Schriftsteller, der nach Rom reist und in eine Mordserie verstrickt wird, die mit seinen Büchern zu tun hat.

Natürlich gibt es typisch für Argento wieder einen unbekannten Killer mit schwarzen Handschuhen und Rasierklinge sowie weibliche Opfer in betörenden Set-Pieces. Hinzu kommt der einmal mehr überragende Score der Band Goblin, die für viele Argento-Filme die markante Musik beigesteuert hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie immer stellt der Regisseur die Form über alles andere, was zu atemberaubenden Szenen führt. Außerdem hat sich Argento ein spezielles Konzept ausgedacht, durch das die meisten Sets in Tenebre in strahlendem Weiß sowie hell ausgeleuchtet daherkommen und oft knalliges Sonnenlicht statt typischer Dunkelheit dominiert.

Auch dieser Film wird von Argentos typischer (Alp)Traum-Logik beherrscht, was zu unvergleichlichen Szenen führt. Vor allem ein besonders hartnäckig-aggressiver Hund, knallrote Stöckelschuhe und die mehrminütige Kamerafahrt in und um ein Haus herum sind geniale Details in diesem Kracher des Regisseurs, der im Finale nochmal zu blutig-markerschütternder Höchstform aufläuft.

In Deutschland war Tenebre ab 1987 in der ungeschnittenen Fassung beschlagnahmt. Im Juni 2022 wurde diese Version laut Schnittberichte vom Index gestrichen, weshalb ihr bei Netflix zum Glück die Uncut-Fassung des Horror-Highlights streamen könnt.

Podcast-Tipp: Warum setzt Netflix meine Lieblingsserien ab?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast suchen wir nach Erklärungen für die Absetzungswelle bei Netflix, die Serien wie Warrior Nun, 1899 und First Kill erfasst hat. Sind diese wirklich nicht erfolgreich genug? Und könnte Netflix etwas tun, um Wut und Trauer der Fans zu vermindern?