Jetzt bei Netflix: Extrem spannender Breaking Bad- und Ozark-Ersatz

Bei Netflix könnt ihr ab jetzt eine neue Serie über einen Familienvater streamen, der in die Drogenkriminalität abrutscht. A Model Family ist eine Empfehlung für Breaking Bad- und Ozark-Fans.

Nach der finalen Staffel Ozark und dem Ende des Breaking Bad-Universums mit der finalen Better Call Saul-Folge nächste Woche können Fans der Serien einen Blick auf A Model Family werfen. Die koreanische Produktion steht ab heute auf Netflix zur Verfügung und erinnert stark an die anderen beiden Hits. Den Trailer dazu seht ihr oben im Player.

A Model Family schickt einen Familienvater in die organisierte Drogenkriminalität

In der Handlung der neuen Netflix-Serie findet der Professor und Familienvater Dong-hwa (Woo Jung) mit finanziellen Problemen eine große Menge Bargeld. Als er herausfindet, dass es einem Drogenkartell gehört, rutscht er unfreiwillig in die organisierte Kriminalität ab und muss als Kurier für die Verbrecher:innen arbeiten.



Der Trailer zu A Model Family erinnert mit der Story schon stark an die bereits erwähnten Hit-Serien Ozark und Breaking Bad, in denen gewöhnliche Familienväter zu professionellen Kriminellen werden.

Alle Folgen von A Model Family stehen ab sofort bei Netflix zum Streamen bereit.

