Jetzt bei Netflix: Verlachter Marvel-Film, der Sargnagel für ein ganzes Universum war

Bei Netflix befindet sich seit einigen Tagen ein neuer Blockbuster. Es handelt sich um ein actiongeladenes Survival-Abenteuer, das vom gefährlichsten Jäger des Marvel-Universums erzählt.

Jahrelang haben Fans auf einen Auftritt dieser Marvel-Figur gewartet. Als Kraven the Hunter im Dezember 2024 ins Kino kam, war die Enttäuschung jedoch groß. Einer der gefährlichsten Spider-Man-Bösewichte wurde zum Sargnagel für ein Universum, das von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Jetzt streamt der Film bei Netflix.

Kraven the Hunter: Neuer Marvel-Blockbuster bei Netflix

Kraven the Hunter erzählt von Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson), der sich sehr schweigsam gibt und am liebsten seine Zeit in der Natur verbringt. Nur hier kann der Jäger wirklich bei sich sein. Schon bald wird ihm dieser Frieden aber vergönnt, u.a. von den Schatten der Vergangenheit, die sich auf schmerzliche Weise zurückmelden.



Mit seinem Vater Nikolai Kravinoff (Russell Crowe) verbindet Sergei vor allem eines: Schmerz und Enttäuschung. Mit seiner düsteren Familiengeschichte im Rücken begibt sich Sergei auf einen blutigen Pfad der Vergeltung, auf dem ihm sowohl Verbündete (Ariana DeBose) als auch Widersacher (Alessandro Nivola) über den Weg laufen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kraven the Hunter schauen:

Kraven The Hunter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Kraven the Hunter ist Teil von Sony's Spider-Man Universe (SSU), das zwar den Namen einer Heldenfigur im Titel trägt, sich vorwiegend jedoch auf Antiheld:innen fokussierte. Angefangen hat alles mit Tom Hardys Venom, ehe Jared Leto als Morbius und Dakota Johnson als Madame Web folgten. Kraven sollte diesen Kreis erweitern.

Wie wir inzwischen wissen, markiert der dazugehörige Kinofilm jedoch die Endstation des SSU. Die Kritik war alles andere als begeistert. Fans zeigten sich zunehmend frustriert von den vertanen Chancen. Und an den Kinokassen wartete ein riesiger Flop: Kraven the Hunter konnte gerade einmal die Hälfte seines Budgets einspielen.

Hauptdarsteller Aaron Taylor-Johnson hat das allerdings kaum geschadet. Gerade erst begeisterte er in der Horror-Fortsetzung 28 Years Later, davor war er im gefeierten Nosferatu-Remake zu sehen und schlich sich in Action-Kracher wie Bullet Train und The Fall Guy. Lange Zeit galt er sogar als Favorit für das James Bond-Reboot.

Wie kann man Kraven the Hunter bei Netflix streamen?

Kraven the Hunter könnt ihr seit dem 12. Juli 2025 bei Netflix streamen. Das Einzige, das ihr dafür braucht, ist ein Abo bei dem Streaming-Dienst. Alternativ gibt es den Film bei Amazon und Co. zum Kaufen und Leihen. Auch physisch ist der von Sony vertriebene Marvel-Blockbuster erschienen – auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc.