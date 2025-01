Jetzt bei Netflix: Legendäre Sci-Fi-Trilogie, die die 80er prägen sollte wie keine andere und auch heute noch begeistert

Nicht alle Kult-Klassiker altern gleich gut. Doch manche sind – Wortspiel absolut beabsichtigt – einfach zeitlos.

Wie 80er soll der Filmabend heute werden? Wenn die Antwort einfach nur "Ja!“ lautet, dann hätte Netflix ab heute sogar eine ganze Trilogie im Angebot. Das Beste daran ist aber, dass die sogar ganz ohne Nostalgie funktioniert und auch heute noch jeden problemlos in ihren Bann ziehen kann.

Wie das geht? Mit genialen Figuren, einzigartigen Ideen, einem zeitlosen Sci-Fi-Ansatz und perfekter Action und Hochspannung (letzteres sogar buchstäblich). Und, wie könnte es auch anders sein: Wir sprechen hier von der einzig wahren 80er-Trilogie aus Zurück in die Zukunft, Zurück in die Zukunft II und Zurück in die Zukunft III.



In Zurück in die Zukunft erleben wir über drei Filme hinweg ein fantastisches Zeitreise-Abenteuer

Marty McFly (Michael J. Fox) ist ein ganz normaler Teenager im Jahre 1985. Er ist schwer verliebt in seine Freundin Jennifer (Claudia Wells), verbringt seine Zeit mit seiner Rockband und seinem Skateboard und ist so wenig wie möglich Zuhause bei seinen spießigen Eltern (Crispin Glover und Lea Thompson). Nur eins ist bei ihm ungewöhnlich: sein bester Freund.

Marty hat ganz besonderen Spaß daran, dem von vielen als verrückt abgestempelten Wissenschaftler und Erfinder Dr. Emmett "Doc“ Brown (Christopher Lloyd) bei seinen Basteleien zu helfen. Das gipfelt eines Abends in der Enthüllung von Docs größter Errungenschaft: einer Zeitmaschine, praktisch verbaut in einem DeLorean-Sportwagen. Doch bei der Testfahrt geht eine ganze Menge schief.

Marty landet durch eine Verkettung unglücklicher Umstände plötzlich 30 Jahre in der Vergangenheit. Irgendwie muss er seinen Weg zurück in seine Zeit finden und Doc, der sich in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht hat, retten. Doch das ist leichter gesagt, als getan – vor allem, wenn man ganz nebenbei auch noch die eigene Zukunft retten muss.



Zurück in die Zukunft besticht durch perfekte Action, Figuren und Ideen – damals wie heute

Wenn man als Filmfan "80er" denkt, ist eine der ersten Assoziationen fraglos Zurück in die Zukunft. Wenig atmet den Abenteuergeist der Zeit so schön wie diese Trilogie. 50er-Jahre-Nostalgie mischt sich mit dem "schneller, höher, weiter"-Prinzip der Sci-Fi-Ideen, ikonischen Sprüchen und einem Soundtrack, der einem gepflegt die Schuhe auszieht.



Die Motive, Szenen und Figuren dieser epischen Trilogie hallen noch Jahrzehnte später nach. Auch heute noch wünscht sich jede Person, die sie kennt, insgeheim ein Hoverboard. Als 2015 endlich das offizielle Datum eintrat, zu dem Marty in Teil 2 in der Zukunft landen sollte, berichtete sogar die Tagesschau darüber.

Doch völlig abgesehen von ihrem kulturellen Einfluss ist Zurück in die Zukunft vor allem auch heute noch eins: eine nahezu perfekte Trilogie voller unvergleichlicher Figuren, jeder Menge Spannung, die nach wie vor zum Nägelkauen antreibt – und der ungebrochenen Faszination für Zeitreisen. Einer Faszination, die jeder Film auf neue, clevere Weise bedient, quer durch verschiedenste Jahrzehnte und Jahrhunderte.



Die große Stärke der Action-Szenen ist dabei nicht nur, dass sie selbst scheinbar durch die Zeit gesprungen und keinen Tag gealtert sind. Sie sind vor allem immer emotional aufgeladen. Nie wieder war ein Blitzeinschlag mit so vielen Gefühlen und Hoffnung verbunden. Selten bedeutete ein einziger Fausthieb so viel. Zurück in die Zukunft ist eben völlig zu Recht Kult. Und wird es auch in Zukunft bleiben.

Wer einen Nostalgie-Trip braucht, eine Filmlücke schließen oder einfach nur klasse Sci-Fi-Action mit liebenswerten Charakteren erleben will, kann das jetzt mit der kompletten Zurück in die Zukunft-Trilogie bei Netflix.